Pietro Bucolia lascia la presidenza del Lions Club Moncalieri Host

Pietro Bucolia ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente Lions Club Moncalieri Host, concludendo un percorso di otto anni all’interno del club, di cui l’ultimo vissuto con dedizione e responsabilità alla guida dell’associazione.

I motivi di questa decisione

“Questa decisione è stata maturata con serenità e coerenza”, spiega Bucolia, “nella volontà di proseguire il mio impegno di servizio in un contesto che favorisca la collaborazione, il dialogo e il pieno rispetto dei valori lionistici. Il Lionismo, nella sua espressione più alta, è un movimento di servizio che supera le singole appartenenze e unisce persone di buona volontà nel segno della solidarietà e della costruzione del bene comune. Questo spirito continuerà a guidare il mio impegno”.

Bucolia ha scelto di chiedere il trasferimento in un altro club Lions, con l’intento di continuare a contribuire alla missione lionistica con rinnovato slancio e spirito di squadra. Durante il suo mandato, ha promosso iniziative di valore per la comunità, rafforzando i rapporti istituzionali e stimolando nuove progettualità in linea con la missione dell’associazione.

“Tuttavia, le condizioni interne del club non consentivano più di operare in un clima di piena collaborazione e condivisione, elementi fondamentali per un’esperienza lionistica autentica”, aggiunge Bucolia. “Nel rispetto dell’istituzione e delle persone, ho quindi ritenuto opportuno rimettere il mio incarico per poter continuare il mio impegno in un contesto più favorevole ai principi di servizio, lealtà e laicità inclusiva”.

Prosegue l'impegno con i Lions

Parallelamente, Bucolia proseguirà la sua missione attraverso GIOPROTAGONISTI ODV – Amici per il futuro dell’uomo, associazione che rappresenta l’evoluzione e il rilancio di Scienza & Vita Moncalieri ODV – Alleati per il futuro dell’uomo. Scienza & Vita Moncalieri ODV, fondata da Pietro Bucolia, era un’associazione locale espressione del movimento nazionale Scienza & Vita, nato su impulso della Chiesa Cattolica Italiana per promuovere la cultura della vita e della dignità umana.

Con un radicamento profondo nel territorio e un forte legame con le realtà ecclesiali e culturali, ha operato per anni nell’animazione culturale, nella formazione e nella cittadinanza attiva, favorendo il dialogo tra scienza, etica e società. “Il mio percorso prosegue con rinnovato slancio in GIOPROTAGONISTI ODV, che raccoglie e rilancia l’eredità di Scienza & Vita Moncalieri ODV”, sottolinea Bucolia.

“Questa nuova fase non è una rottura, ma un’evoluzione coerente con il mio impegno per la dignità umana, la cultura del servizio e la costruzione di una società basata su inclusione e giustizia”.

"Libertà, uguaglianza e fraternità"

“Credo in un impegno civico che si fonda sulla libertà di espressione e sull’uguaglianza tra le persone, nella consapevolezza che il bene comune nasce dal riconoscersi fratelli, sempre attenti a chi ci sta accanto”, afferma Bucolia. “Fare servizio significa fare della solidarietà una scelta concreta, significa costruire comunità in cui si fa gara a volersi bene per fare bene il bene.”

Otto anni di cammino insieme

“Otto anni di appartenenza al Lions Club Moncalieri Host sono un pezzo importante del mio percorso di servizio”, sottolinea Bucolia. “In questi anni ho avuto l’opportunità di conoscere persone straordinarie, con cui ho condiviso momenti di impegno, ma anche di amicizia, di confronto e di crescita. Ogni esperienza, ogni progetto, ogni iniziativa che abbiamo portato avanti insieme ha lasciato un segno nel mio cuore e nella mia visione del servizio.”

“Porto con me tanti ricordi belli, l’entusiasmo delle iniziative costruite insieme e la consapevolezza che, al di là di tutto, il valore delle relazioni umane è il vero patrimonio che ciascuno di noi custodisce”, continua Bucolia. “Per questo, voglio esprimere gratitudine verso chi ha condiviso con me questo percorso, con spirito di amicizia e di collaborazione”.

Oltre i ruoli e le appartenenze

“Il servizio va oltre i ruoli e le appartenenze. Il senso più profondo del nostro impegno è contribuire a rendere il posto in cui viviamo un luogo migliore, cambiare il mondo a partire da noi stessi”, afferma Bucolia. “Perché il vero cambiamento inizia dal modo in cui guardiamo gli altri, dall’attenzione che sappiamo dare, dalla volontà di costruire relazioni fondate sul rispetto, sulla giustizia e sulla responsabilità.”

Infine, Bucolia tiene a ribadire il suo legame con i valori lionistici e la volontà di continuare a collaborare con chi condivide lo spirito autentico del servizio: “Resto aperto al dialogo e alla collaborazione con tutti coloro che credono nei valori del servizio, della lealtà e della laicità inclusiva. Perché servire non è solo un impegno, ma una missione che si rinnova ogni giorno attraverso l’amicizia, il sorriso, l’incontro e la costruzione del bene comune”.

Il servizio continua, perché servire è una missione che va oltre i ruoli e le appartenenze, per costruire un mondo migliore iniziando da se stessi.