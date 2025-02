Borse di studio, confronto con gli studenti a Palazzo Lascaris

Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Ravetti, a nome dell’Ufficio di Presidenza, ha ricevuto oggi a Palazzo Lascaris una delegazione dei collettivi studenteschi “Studenti indipendenti” e “Cambiare rotta” e alcune studentesse straniere che hanno manifestato sul tema borse di studio.

I delegati hanno affermato che “le borse di studio per i vincitori, seppur con due mesi di ritardo, sono state stanziate, mentre non è ancora chiaro se e quando gli studenti idonei le riceveranno”.

II vicepresidente Ravetti ha assicurato che “le istanze presentate saranno oggetto di dibattito in Consiglio regionale, il luogo adatto per discutere degli studenti e delle studentesse che hanno necessità di utilizzare i servizi messi a disposizione dalla Regione”.

Gli studenti hanno detto che “le borse di studio rappresentano una fonte di sostentamento per molti e consentono di far fronte alle spese di mantenimento e di pagare gli affitti” chiedendo informazioni tempestive in merito. Hanno chiesto – in particolare – di avere garanzie sui tempi di erogazione da parte di Edisu e dell’Assessorato.

Sono intervenuti, per porre domande, Emanuela Verzella, Domenico Rossi (Pd) e Alice Ravinale (Avs). Erano presenti all’incontro Gianna Pentenero, Nadia Conticelli, Simona Paonessa (Pd), Silvio Magliano (Lista Cirio), Giulia Marro, Valentina Cera (Avs), Paolo Ruzzola (Fi) e Vittoria Nallo (Sue).