I papiri di Ercolano svelano il proprio mistero: il filosofo Crisippo di Soli ricostruito dagli studiosi di UniTo

Prende il via al Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino un ambizioso progetto per la ricostruzione sistematica del pensiero del filosofo stoico Crisippo di Soli (III secolo a.C.), figura chiave nello sviluppo della logica, della fisica e dell’etica nella nostra tradizione filosofica. L’iniziativa, sostenuta con due milioni di euro dalla Commissione Europea attraverso l’ERC-Consolidator Grant Apathes, vedrà una collaborazione internazionale tra studiosi e istituzioni di prestigio.

Grazie all’impiego delle più avanzate tecniche di decifrazione dei manoscritti, il team analizzerà questi testi con esperimenti di macro-fluorescenza a raggi X a scansione, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (CNR-ISPC) di Napoli. Questa metodologia permetterà di ottenere immagini di altissima qualità. Saranno inoltre promossi esperimenti per distinguere con precisione ‘sovrapposti’ e ‘sottoposti’ presenti nei pezzi conservati, una difficoltà caratteristica dei papiri ercolanesi. Inoltre, saranno applicate tecniche bibliometriche e matematiche per ricostruire la lunghezza originale dei rotoli e la sequenza esatta dei frammenti superstiti. Ad operare stabilmente a Napoli per questo progetto sarà una nuova giovane collaboratrice del team APATHES di Torino, la Dr. Rosanna Malafronte, che discuterà tra breve la sua tesi dottorale sul PHerc. 1025 (un difficile testo di etica epicurea) presso l’Università di Pisa.