Vigone piange Domenico Ravetto, l’inventore del ‘Circo Piri’

Era l’inventore del ‘Circo Piri’, che ha portato a spasso sulla sua bicicletta per diverso tempo. Domenico Ravetto era una delle persone più conosciute di Vigone. Generazioni di vigonesi, ma non solo, se lo ricordano per gli spettacolini che faceva in giro per il paese con il suo piccolo e amato cane Piri, che attiravano l’attenzione di bimbi e curiosi, ma anche perché, sulla sua bici, come passeggera, saliva anche la gallina ‘Coca’.

Ravetto è mancato all’età di 92 anni, lascia la moglie Rosa e i figli Antonio, Marina e Michela. Il rosario si terrà stasera, giovedì 20 febbraio, alle 20,30, nella chiesa del Borgo di Vigone. Mentre i funerali si svolgeranno domani, venerdì 21, alle 15, sempre in parrocchia.