Piccole e medie imprese, cambio al vertice di Confapi: eletto Roberto Cotterchio

“Assumo questo incarico in un momento non facile – ha detto il nuovo presidente all’Assemblea regionale degli associati - dove il capoluogo della nostra Regione, la città dove è nata l’industria italiana, vive un momento drammatico, non privo di risvolti sociali”.



Cotterchio ha sottolineato come il sistema industriale “non possa più essere depauperato in questo modo. Si tratta di patrimonio di conoscenze che non possiamo permettere faccia la fine di una biblioteca che brucia, distruggendo decine di migliaia di posti di lavoro e causando la perdita di competenze e conoscenze che non potranno più essere tramandate”.



Un impegno nei confronti del quale il Presidente di Confapi Piemonte ha richiamato la responsabilità di tutti: dalle istituzioni agli imprenditori.