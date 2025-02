L'associazione Caffè Storici di Torino e del Piemonte partner del Salone del Vermouth

È nata una nuova partnership tra l’Associazione Caffè Storici di Torino e del Piemonte e il Salone del Vermouth, che si svolgerà il 22/23 febbraio 2025 all’interno del Museo del Risorgimento in via Accademia delle Scienze, 5 – Torino, e che quest’anno sarà preceduto da un interessante Fuorisalone nella settimana dal 17 al 23 febbraio.

La nuova edizione del Salone del Vermouth a Torino, che persegue l’obiettivo condiviso di fare cultura intorno a quest’eccellenza italiana conosciuta in tutto il mondo, sarà quindi preceduta da un variegato Fuorisalone in cui i Caffè Storici di Torino e del Piemonte, hanno scelto di essere protagonisti, offrendo degustazioni diversificate.

Da lunedì 17 a domenica 23 febbraio, quotidianamente e in maniera continuativa, nei Caffè Storici sarà possibile degustare un Vermouth – meglio se di Torino o a marchio del Caffè Storico - in abbinamento con una specialità, dolce o salata, legata storicamente al locale: Fiorio propone il Vermouth accompagnato dal gelato, mentre Mulassano accosta il Vermouth all’iconico tramezzino, da Cagna a Garessio si degusta il Vermouth con i Garessini, e da Pfatisch il Vermouth è accompagnato dal cioccolato. Il Caffè Gelateria Pepino, in piazza Carignano, abbina al Vermouth allo storico Pinguino, il primo gelato ricoperto su stecco. E ancora, da Stratta il Vermouth raddoppia, abbinato con i cioccolatini al Vermouth, a Chivasso da Bonfante, il Vermouth si sposa con nocciolini di Chivasso, i pasticcini più piccoli al mondo, mentre al Caffè Elena di piazza Vittorio viene abbinato ai plin. Insomma, una raffinata e variegata proposta al prezzo concordato di 10 euro a degustazione. È da evidenziare che ben sette Caffè Storici producono Vermouth con loro etichetta.

È la prima volta in assoluto in cui tutti i Caffè Storici di Torino e del Piemonte partecipano collettivamente e contemporaneamente a un evento - che grazie a loro diventa “diffuso” in quanto esce dai confini cittadini - offrendo una proposta con formula identica, ma con la possibilità di far conoscere ed esaltare gli eccezionali prodotti che fanno parte della storia e dell’eccellenza del locale e del territorio. Questa è davvero una bella occasione per avvicinarsi a prodotti unici, ma anche per godere di quei valori di raffinata accoglienza e di diffusione culturale che ogni Caffè Storico perpetua giorno dopo giorno, e sono bandiera del Piemonte.