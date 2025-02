Palazzo Civico On Screen, tutto esaurito anche per la seconda visita

Anche la seconda visita a Palazzo civico, in programma sabato 22 febbraio, nell’ambito di Palazzo Civico On Screen, sarà sold out.

Il tour, partito a gennaio, programmato a cadenza mensile, prevede la visita degli ambienti aulici del Palazzo Civico attraverso 6 totem multimediali, dislocati dal Cortile d’Onore, lungo lo Scalone monumentale fino alla Sala Rossa, che raccontano riferimenti a film e a serie tv girate in questi specifici spazi.

L’iniziativa, realizzata dalla Presidenza del Consiglio comunale, in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte e Turismo Torino e Provincia, sta riscuotendo successo tra torinesi e turisti, tanto che solo le visite di ottobre, novembre e dicembre hanno ancora posti a disposizione.

“E’ una grande soddisfazione aver avuto la possibilità, con questa iniziativa, di inserire ufficialmente il Palazzo di Città all’interno dei circuiti turistici di Torino”, commenta Maria Grazia Grippo, presidente del Consiglio Comunale. “In questo modo, aggiunge, abbiamo offerto ai visitatori la possibilità di scoprire le pagine di storia e di cultura di cui è ricco il Palazzo attraverso alcuni dei tanti set cinematografici e televisivi che la sede comunale ha ospitato, dai quali sono nate pellicole di successo a livello nazionale e internazionale.

“L’apprezzamento che sta emergendo da queste prime visite, ci imporrà, per il futuro, di potenziare il progetto del tour, ampliandolo e rendendolo fruibile a un numero ancora maggiore di visitatori”.

“Siamo estremamente soddisfatti del successo che questo progetto sta riscuotendo”. Così commenta il Direttore di Film Commission Torino Piemonte, Paolo Manera, che aggiunge: “questa iniziativa è un concreto risultato che si ottiene grazie alla collaborazione tra le istituzioni e che ancora una volta mostra il fascino che il cinema e la televisione esercitano sull’immaginario del pubblico. La bellezza di Palazzo Civico ha fatto da cornice ad alcuni dei titoli più importanti della cinematografia torinese: la grande adesione di partecipanti al tour valorizza quindi pienamente le potenzialità di questa operazione e la grande qualità dei professionisti piemontesi”.

“Palazzo Civico On Screen, sottolinea Maurizio Vitale, Presidente di Turismo Torino e Provincia dimostra come la collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale rappresenti un ulteriore tassello di promozione di Torino, attraverso i suoi luoghi del cinema”.

Informazioni e prenotazioni sul sito di Turismo Torino e Provincia all’indirizzo https://bit.ly/PalazzoCivicoonscreen