Forza Italia: "Totale fallimento delle politiche sociali: Rosatelli si dimetta"

"Totale fallimento delle politiche sociali ed abitative. L'assessore del Comune di Torino Jacopo Rosatelli si deve dimettere". E' questa la richiesta che arriva da Forza Italia Torino che - in una nota a firma del Gruppo Consiliare, della Segreteria cittadina e regionale (Federica Scanderebech, Domenico Garcea, Marco Fontana e Roberto Rosso) - auspica un passo indietro dell'esponente di Sinistra Ecologista.

Rosatelli è assessore alle Politiche Sociali e ai Diritti fin dall'inizio della giunta Lo Russo. Negli ultimi giorni, oltre agli azzurri, è finito nel mirino anche di alcuni esponenti del Partito Democratico.

Le criticità

Per il centrodestra - tra le criticità - ci sono la gestione dei senzatetto, così come quella della comunità rom "con ripetuti episodi di violenza da far west e senza l'intervento del nucleo nomadi e dei servizi di prossimità".

Oltre a questo, il "fallimento delle politiche abitative, che non hanno saputo rispondere alle necessità delle fasce più deboli della popolazione" e l'esplosione "dell’epidemia di crack in città, fenomeno fuori controllo che mina la sicurezza".