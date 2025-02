Smat chiede limiti più severi per gli scarichi industriali a protezione dei corsi d'acqua

A tutela dei corsi d’acqua superficiali nei quali gli impianti Smat immettono l’acqua proveniente dai processi di depurazione l’Azienda chiede alla Città Metropolitana di Torino, che ha competenza in materia, che vengano imposti limiti stringenti agli scarichi degli insediamenti produttivi in pubblica fognatura.

“L’Unione Europea con la Direttiva sulla Qualità delle Acque destinate al consumo umano (n°2184 del 2020), ha introdotto alcuni importanti vincoli per migliorare la protezione della salute umana e fissato i valori limite per i Pfas , mentre mancano del tutto limiti per gli scarichi industriali in pubblica fognatura” evidenzia Paolo Romano, presidente Smat e coordinatore del Gruppo Pfas di Utilitalia.