Tra modellini e mongolfiera, Vigone ospita la ‘Fiera della Meccanizzazione Agricola’

Vigone si prepara ad accogliere la 15ª edizione della ‘Fiera della Meccanizzazione Agricola’ (ingresso libero). L’evento, organizzato da Amav con il patrocinio del Comune, si svolgerà nell’area espositiva di piazza Clemente Corte e sull’adiacente piazzale dell’ex stazione ferroviaria domani, sabato 22, e domenica 23 febbraio. Saranno presenti 100 espositori di macchinari e attrezzature agricole e 30 produttori agricoli locali.

Durante le due giornate espositive, che inizieranno alle 8,30, non mancheranno eventi collaterali come il volo vincolato in mongolfiera, disponibile domenica dalle 14 alle 18, e la ‘Fiera in Miniatura’ nell’ex chiesa del Gesù in piazza Baretta.

Domenica mattina, dalle 10,30 alle 22,30, al ‘Museo del Cavallo’ di piazza Vittorio Emanuele II, verranno distribuiti minestrone, salamini caldi e panini con salamino dalla Pro Loco e dal Gruppo Alpini, a offerta libera.