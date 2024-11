Moncalieri: genitorialità, gravidanza, diritto all'aborto e fine vita al centro del primo “Festival dei Diritti”

Dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Moncalieri, la Cellula dell’Associazione Luca Coscioni di Torino e la Biblioteca Civica Arduino il 14 novembre prende il via la prima edizione del “Festival dei Diritti” nella più grande città dell’area metropolitana torinese e sesta in Piemonte per popolazione residente.

L'obiettivo è promuovere un dialogo e un confronto consapevole su temi di grande importanza sociale, per affermare i diritti di ogni individuo. L'iniziativa si concentra in particolare sui diritti civili, le scelte di vita e l'autodeterminazione, coinvolgendo esperti, associazioni e cittadini.

Tre gli appuntamenti in programma

La rassegna, si articolerà in tre appuntamenti: giovedì 14 novembre, 28 novembre e 12 dicembre.

Il primo incontro, moderato dall’Assessora Alessandra Borello e che vedrà tra i relatori rappresentanti delle Famiglie Arcobaleno e dell’Associazione Quore, affronterà il tema della genitorialità, con un focus sui diritti delle nuove famiglie e sulle tecniche riproduttive, proponendo una riflessione sulla situazione attuale per le famiglie “non tradizionali” anche alla luce dell’approvazione della legge Varchi.

“Una legge ingiusta e discriminatoria che rappresenta un passo indietro inaccettabile sui diritti. Nelle scorse settimane siamo scesi in piazza a Torino a fianco delle Famiglie Arcobaleno per protestare contro una legge che non tutela nessuno e attacca famiglie e coppie negando loro diritti fondamentali. Difendere le persone e le Famiglie Arcobaleno è un dovere morale e sociale, significa riconoscere e proteggere tutte le forme di famiglia, senza discriminazioni e senza inutili e pericolose barriere ideologiche. Le famiglie non sono definite dal genere o dall’orientamento sessuale dei genitori, ma dall’amore e dai valori che trasmettono ai propri figli. L’Amore non si arresta” commentano Lidia Sessa e Davide Di Mauro coordinatori della Cellula Coscioni Torino.

“Un particolare ringraziamento va al Sindaco Paolo Montagna, da sempre vicino al tema sulla libertà di scelta anche sul tema del fine vita, alle Assessore Alessandra Borello e Antonella Parigi e all’Amministrazione per la piena disponibilità”.

Borello: "Riflettere su temi che toccano tutti"

L’Assessora ai Diritti Civili Alessandra Borello: “Abbiamo accolto con piacere la collaborazione con l’Associazione Coscioni, che ci permetterà in queste settimane di riflettere su temi da cui non vogliamo discostarci. Il riconoscimento dei pieni diritti di tutte le persone deve essere prioritario nella guida di una comunità, per questo già da 4 anni abbiamo fondato sul territorio lo “Sportello Arcobaleno”.

L’Assessora alle pari opportunità Antonella Parigi: “Sono molto felice che la comunità di Moncalieri possa partecipare a questo ciclo di incontri organizzato con la collaborazione dell’Associazione Coscioni, una voce importante e autorevole per il lungo impegno a favore dei diritti e per la tenacia nel richiedere una legislazione adeguata per un tema urgente e importante come quello del fine vita”.

Il tema del fine vita

Il secondo appuntamento tratterà il diritto all’aborto in Italia e le criticità applicative e normative della legge. Il Festival si chiuderà il 12 dicembre informando delle scelte di fine vita dibattendo della legge sul testamento biologico e l’inazione del Parlamento, nonostante le sentenze della Corte Costituzionale e le proposte di leggi regionali per l’aiuto medico alla morte volontaria promosse dall’Associazione Luca Coscioni.

Il Festival dei Diritti si terrà presso la biblioteca Arduino di via Cavour 31 a Moncalieri a partire dal 14 novembre e sarà aperto a tutta la cittadinanza. Il programma completo degli incontri e dei relatori sarà pubblicato anche sui canali ufficiali del Comune e sui profili delle associazioni coinvolte.