FILM - Con September 5 si rivive il dramma delle Olimpiadi di Monaco in direttasulla ABC

Il 5 settembre 1972, durante le Olimpiadi di Monaco, un commando di militanti palestinesi assalta gli appartamenti della delegazione israeliana uccidendo due persone e prendendone in ostaggio nove. La tv americana ABC, all'epoca prima emittente a trasmettere in diretta l'intero evento sportivo, si ritrova a raccontare questo tragico fatto storico, ovviando a tutti i problemi di comunicazione e reperimento delle notizie e immagini, tra cui alcune foto divenute storiche. Il giovano produttore Geoff, il dirigente televisivo Roone Arldge, l'interpreta tedesca Marianne e gli altri colleghi trasformeranno la tragedia in un evento mediatico, e cambieranno la storia.

Presentato all'ultima edizione del Festival di Venezia, September 5 - La diretta che cambiò la storia rappresenta una grande lezione di giornalismo senza mai cadere nella retorica celebrativa.

Ci sono alcune date storiche che restano impresse nella memoria collettiva di tutti noi, tra queste sicuramente troviamo il tragico massacro degli atleti olimpici israeliani avvenuto il 5 settembre 1972, durante l'edizione di Monaco di Baviera delle Olimpiadi. Il film, più che raccontare il fatto storico in sé , si concentra maggiormente sul narrare la vicenda dei giornalisti sportivi dell'emittente americana ABC, che hanno trasmesso in diretta tutte le notizie riguardanti il sequestro, cambiando così per sempre la comunicazione giornalistica. September 5 - La diretta che cambiò la storia, per molti versi sembra rifarsi agli storici lungometraggi statunitensi degli anni 70, come ad esempio Tutti gli uomini del presidente di Pakula, pietra miliare di questo genere cinematografico. Il regista Tim Fehlbaum decide di mostrare tutti gli accadimenti di uno dei fatti che hanno maggiormente interessato e sconvolto il conflitto israelo-palestinese attraverso la caotica redazione collocata in Germania dalla ABC, mostrando così la rilevanza che può avere il giornalismo, con un tipo di comunicazione improvvisata che rivoluzionerà l'intero settore dei media.

Bellissimo è il cast composto interamente da attori poco noti al grande pubblico, ma che rappresenta alla perfezione ciò che il regista vuole trasmettere. In September 5 - La diretta che cambiò la storia è molto importante seguire i movimenti della macchina da presa, che il regista non ferma praticamente mai per trasmetterci tutta la tensione del momento.

September 5 - La diretta che cambiò la storia ha avuto solo una nomina agli Oscar per la miglior sceneggiatura, molto probabilmente meritava qualcosa di più, visto che alcune opere molto meno meritevoli di questa ne hanno ottenute ben di più, ma si sa che gli Oscar non sono necessariamente l'oracolo del profeta.

TITOLO: September 5 - La diretta che cambiò la storia TITOLO ORIGINALE: September 5 ANNO DI PRODUZIONE: 2024 GENERE: drammatico, storico PAESE DI PRODUZIONE: Germania, Stati Uniti d'America CASA DI DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures REGIA: Tim Fehlbaum CAST: Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, Leonie Benesch, Zinedine Soualem, Georgina Rich, Corey Johnson, Marcus Rutherford, Daniel Adeosun, Benjamin Walker, Rony Herman. DURATA: 91 minuti

Voto: 4/5