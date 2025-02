La Galleria Subalpina parla cuneese: l'imprenditore Barbero la compra

La Galleria Subalpina diventa ufficialmente di proprietà dell' imprenditore albese Alessandro Barbero . L' ex sindaco di Bonvicino e Bossolasco questa mattina, 24 febbraio, davanti al notaio torinese Andrea Ganelli , ha stipulato l’atto di acquisto del primo lotto di questo "passage" che ricorda Parigi.

L'accordo

In questa tranche sono compresi tutto il piano terreno, dal “Caffè Baratti e Milano” su piazza Castello alla libreria “Luxembourg" su Via Cesare Battisti, oltre a tutto il primo piano ex uffici Sisley/Benetton. A seguito di questo passaggio il sito internet galleriasubalpina.it diventa sempre di proprietà della famiglia Barbero.