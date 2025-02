Il Comitato di quartiere di Abbadia Alpina lancia il dopo Bruno

Giorgia Ganio Mego, 41 anni e naturopata, è la nuova presidentessa del Comitato di Quartiere di Abbadia.

Succede a Rossano Bruno, che guida il sodalizio dalla sua nascita, nel 2019. Ganio Mego entra nel direttivo, dopo aver collaborato insieme a loro in alcuni eventi passati, come l’organizzazione del mercatino di Natale.

Tra i suoi obiettivi c’è la voglia di focalizzarsi sul miglioramento dei servizi, con il desiderio di rivitalizzare la zona.

“Mi piacerebbe che il comitato diventasse un nuovo punto di riferimento per i cittadini di Abbadia” spiega la presidentessa, che ci tiene a creare tra gli abitanti momenti di aggregazione, con iniziative più continuative.

"Il nostro primo proposito è quello di riuscire ad avere un punto acqua”, inoltre racconta di come le piacerebbe, insieme al comitato, integrare i servizi per gli anziani e i bambini.

“Tra i temi più scottanti che dovremo affrontare ci sarà sicuramente il problema della sicurezza e del decoro urbano dell’ex municipio, che attualmente è in stato di abbandono” conclude. Il cantiere per la sua sistemazione ha subito uno stop dopo il crollo del 17 gennaio scorso.

Il nuovo direttivo è stato eletto il 30 gennaio, con l’assegnazione delle cariche il 10 febbraio, ed è composto da 11 persone tra cui, la vice presidentessa Valentina Bordogna, la segretaria Serena Catalano, la vice segretaria Elena Comba, il tesoriere Maurizio Beria e i consiglieri, oltre al presidente uscente Bruno, Mirella Cravero, Angelo Rovera, Bruno, Vittorio Lauritano, Giuseppe Chiavassa e Francesco Primerano.

Per restare aggiornati sulle attività visitare la loro pagina Facebook Comitato di quartiere Abbadia Alpina. Mentre venerdì 28, dalle 17 alle 20, la sede di via Battitore 1 è aperta per il rinnovo tessere.