Casa Accademia 2025, il premio in memoria di Edoardo di Mauro e le nuove mostre

Casa Accademia inaugura la terza stagione rinnovando la collaborazione tra l’Accademia Albertina di Belle Arti, l’Associazione Azimut e il Pastis di Piazza Emanuele Filiberto.



Una rete che offre una vetrina privilegiata per le opere degli studenti dell’Accademia, con un ciclo di mostre da marzo a giugno 2025, curate dal corpo docente.



Il progetto si inserisce nella vocazione di disseminazione delle proposte

artistiche degli studenti all’interno della città, promossa dal Direttore dell’Accademia,

Salvo Bitonti, in sintonia con la vocazione complessiva delle Istituzioni AFAM, e si propone di rafforzare il legame tra giovani artisti e il tessuto culturale torinese, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire nuove proposte artistiche in un contesto dinamico e stimolante.

Nato come un progetto promosso dal compianto Edoardo Di Mauro, critico

d’arte militante, talent scout e già Direttore e Vicedirettore dell’Accademia Albertina di

Belle Arti di Torino, Casa Accademia si propone di essere un ponte tra la formazione e le professioni creative e artistiche, dando la possibilità ai migliori studenti dell’Accademia di fare esperienza e muovere i primi passi nel circuito dell’arte contemporanea torinese.