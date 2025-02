Alla Reggia di Venaria, Scherzo: avventure di Carnevale tra le sale della residenza sabauda

Sabato 1° marzo prende il via la seconda edizione di SCHERZO, l’appuntamento che, per il secondo anno consecutivo, anima la Reggia di Venaria nei giorni di Carnevale: un gioco teatrale partecipativo che, tra situazioni spiritose e apparizioni inaspettate, coinvolge attivamente i visitatori rendendoli spett-attori di un’avventura divertente e inattesa, facendo della visita un’esperienza di puro divertimento. Per quattro giorni, dal 1° al 4 marzo, il pubblico della Reggia sarà coinvolto a sorpresa, durante vari momenti della giornata, in gag e scene comiche proposte dagli attori della Fondazione TRG di Torino.

La trama dell’edizione 2025 di SCHERZO vede la Corte intenta a celebrare il Principino con la festa più divertente possibile. Ma è proprio durante la festa che sarà annunciata una grande sorpresa: tra le varie mascherine è presente in incognito la bella Marchesina, colei che è stata promessa al Principe e che diverrà sua sposa. Come sarà l’incontro? Si piaceranno? E se fosse tutto uno scherzo? Il Gran Cerimoniere e le altre Maestranze, dovranno allora fornire indicazioni agli ospiti presenti in Reggia per creare un’elegante festa di musica e danze per il Principino e la sua futura dolce sposa. Ognuno, come in un gran Carnevale, fingerà per l’occasione di esser quel che non è, per rendere più divertente e regale la grande festa a Corte.

Tra le sale i personaggi appariranno all’improvviso, conducendo i visitatori verso la festa finale che si terrà nella Galleria Grande, dove lo svelamento dello “Scherzo” non impedirà a tutti di divertirsi fra musica e balletti. Divertimento, cucina, musica, danza, teatro: soprattutto in età barocca, la festa a Corte rappresentava un grande sforzo di ingegno artistico e organizzativo per stupire i nobili ospiti delle Residenze Reali, oggi riproposto come momento gioioso per tutti. Durante tutte le giornate le famiglie con i bambini possono partecipare ad un laboratorio di costruzione di maschere, ispirate ai mascheroni decorativi presenti nelle architetture della Reggia. Nelle giornate dell'evento, inoltre, il Caffè degli Argenti proporrà una golosa merenda a base di cioccolata calda e bugie.

SCHERZO. Avventure di Carnevale alla Reggia di Venaria è un progetto del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude in coproduzione con la Fondazione TRG di Torino. Drammaturgia a cura di Pasquale Buonarota, Claudio Dughera e Alessandro Pisci, con Pasquale Buonarota, Alice De Bacco, Claudio Dughera, Alessandro Pisci e Simone Valentino. Al clavicembalo Mario Stefano Tonda, e con la partecipazione degli artisti circensi Alice Franceschini e Rachele Ferraro. Magie a cura di Laura Luchino. Costumi di Roberta Vacchetta. Elementi scenici a cura di Alice Delorenzi e Jasmin Pochat. L’evento è compreso nel biglietto di visita alla Reggia e sarà riproposto a più ripetizioni nel corso dei giorni indicati. In occasione del Carnevale il 1°, 2 e 3 marzo la Reggia resterà aperta fino alle 19.30, il 4 marzo chiuderà come di consueto alle ore 18.30.