"Passi, note, emozioni" per ricordare Vanna Piardi: in scena lo spettacolo solidare al Teatro Superga di Nichelino

Sono purtroppo ancora moltissime le donne che ricevono una diagnosi di tumore, un dato statistico che rende la prevenzione, con eventuale diagnosi precoce, un’arma importantissima in nostro possesso per combattere questa terribile neoplasia: Vanna Piardi, scomparsa un anno fa, è tra le donne che hanno combattuto questa battaglia, con coraggio e determinazione.

Per ricordarla e sostenere chi si occupa delle persone che soffrono, le sue amiche hanno pensato di mettere in scena lo spettacolo “Passi, Note, Emozioni”, una performance di danza dai ritmi suggestivi e coinvolgenti, in cui si alterneranno sul palcoscenico i giovani allievi della scuola Adriana Cava Jazz Ballet e i ballerini del Centro Danza Robilant di Grazia Negro. Prezioso anche il contributo organizzativo di Silvia Bosco e Rossella Noto.

La serata, suddivisa in due parti, celebrerà l’arte della danza che si esprimerà attraverso il ritmo incalzante della musica,accuratamente scelta per la serata da Adriana Cava, direttrice della scuola Jazz Ballet e della omonima compagnia professionale da lei creata 40 anni fa presso il Teatro Nuovo di Torino e da Grazia Negro, che ha fondato la sua scuola di danza nel 1983 (dove tuttora insegna e dirige) presso il Centro Robilant di Torino. Due amiche e grandi professioniste che collaborano insieme da anni, unite dall’amicizia, dalla passione per la danza e dal desiderio di aiutare i giovani danzatori a realizzare i loro sogni.

Nella prima parte dello spettacolo, si esibiranno i talentuosi allievi delle due scuole supportati da coreografie ricche di intensità, eleganti e irruenti che coinvolgeranno totalmente l’attenzione del pubblico attraverso le varie modalità coreografiche: assoli, passi a due, variazioni e brani di gruppo, un lavoro di ricerca arricchito dalla scelta musicale di qualità e dalle profonde emozioni, dando vita ad un serata originale.

Nella seconda parte l’elemento comune che legherà i brani presentati sarà l’energia vitale che segnerà ogni movimento eseguito in sincronia con fluida gestualità.

Le storie che prenderanno vita parleranno di passione, dolore, amore, gioia e spiritualità: atmosfere differenti che metteranno in evidenza l’armonia dei corpi in movimento dei danzatori delle compagnie sul palco, artisti di grande valore tecnico, espressivo ed artístico

Il ricavato dello spettacolo, in scena questa sera, mercoledì 26 febbraio, alle 20.45 presso il Teatro Superga di Nichelino, sarà devoluto per sostenere le attività della Gados (Gruppo Assistenza Donne Operate al Seno).

Gados è un’associazione volontaristica che opera dal 1984 presso la Città della Salute e della Scienza e che fino ad oggi ha aiutato più di 25mila donne ed i loro parenti, prima, durante e dopo le terapie oncologiche. Attraverso convegni annuali, Gados cerca di portare alle donne un’informazione chiara e semplice, grazie agli interventi di personale medico e non.

La serata vuole celebrare e ricordare una vita preziosa spezzata dal destino, un evento che ha lasciato attoniti e stupiti tutti coloro che conoscevano Vanna per il suo sorriso e la sua umanità.

«Siamo davvero liete e onorate di mettere in scena questo spettacolo a Nichelino e di onorare così la memoria di Vanna Piardi – spiegano Adriana Cava e Grazia Negro -. Questa serata si prefigge l’obiettivo primario di far sognare e riflettere al contempo chi ci verrà a vedere, con la mission di dare una mano concreta a sostenere economicamente le attività della Gados che sostiene da oltre 40 anni le donne che soffrono per questa malattia».

Il prezzo dei biglietti per lo spettacolo è pari a 20 euro. Per informazioni e prenotazioni si può contattare i seguenti indirizzi mail: jazzballet@virgilio.it, info@adrianacava.it oppure ancora grazia-negro@libero.it

In alternativa si può chiamare la segreteria del Jazz Ballet, al numero telefonico 389/66.316.57, dal lunedì al giovedì dalle 16.30 alle 19.