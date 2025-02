Paul Gauguin secondo il Diario di Noa Noa: in mostra al Mastio della Cittadella xilografie, disegni e quadri del pittore di Tahiti

Sono oltre 160 le opere esposte al Mastio della Cittadella per la mostra Gauguin. Il diario di Noa Noa e altre avventure, aperta fino al 29 giugno.

Al centro del percorso espositivo è l’appunto l’opera “Il diario di Noa Noa” scritto dal’artista francese tra il 1893 e il 1894 in durante il suo primo soggiorno in Polinesia. Un luogo che divenne casa per gli ultimi dieci anni della vita dell’irrequieto Gauguin.

A rappresentare il nucleo della mostra sono le 23 xilografie dell’opera che ispireranno tanti artisti del Novecento, tra cui Edward Munch nel suo celebre L’Urlo.

A questi si aggiungono due quadri a lui attribuiti: l’olio su tela, Femme de Tahiti e l’acquerello Paysage Tahitien. Presenti anche 16 litografie a colori della serie Ancien Culte Mahorie e due sculture del 1893, una in bronzo e l’altra in terracotta.

Completano il percorso, una quarantina di opere tra disegni e dipinti realizzati da nomi illustri dell’arte francese cui Gauguin si era legato, a cominciare dall’amico-nemico, Vincent Van Gogh, e poi ancora Miller, Bernard, Denis. Ad arricchire la mostra fotografie, tra cui uno scatto durante il ricevimento di Luigi di Savoia nel 1886 a Tahiti.

Per info: www.navigaresrl.com/mostra/paul-gauguin-il-diario-di-noa-noa-e-altre-avventure