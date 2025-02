L’associazione Sviluppo Pomaretto porta il Carnevale in paese

Gonfiabili e zucchero filato faranno da cornice al Carnevale organizzato dall’associazione Sviluppo Pomaretto con il contributo dei commercianti della zona.

Domani, sabato 1° marzo, il ritrovo è alle 14 in piazza della Libertà 1, davanti al Comune, tutti in maschera. “Sarà un momento per ritrovarsi e trascorrere un pomeriggio dedicato ai più piccoli all’insegna del gioco e del divertimento”, affermano dall’associazione.

Con 10 euro si potrà partecipare alla merenda a tema e utilizzare i due gonfiabili sistemati in piazza, per un tempo che verrà prestabilito in base ai partecipanti. Inoltre, saranno disponibili gli spazi del campetto adiacente per giochi di gruppo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’associazione Sviluppo al 3661802373.