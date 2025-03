Carenza di personale nei vigili del fuoco, i 5 Stelle lanciano l'allarme

Un'audizione urgente in Commissione con i vigili del fuoco per affrontare il tema della carenza ormai strutturale di personale e della sicurezza dei piemontesi. A chiederla sono i consiglieri regionale del M5s piemontese Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio.

"Abbiamo presentato un’interrogazione in Consiglio regionale dopo il declassamento da parte del Governo declassa dell’aeroporto Sandro Pertini di Torino - dichiarano -. Il presidente Alberto Cirio non prende, ancora una volta, posizione nonostante l’ennesima denuncia dei sindacati: in alcuni casi la carenza di personale tocca quasi il 50% dell’organico del personale qualificato e oltre il 20% di vigili, mettendo in difficoltà la sicurezza degli operatori e la possibilità di effettuare percorsi formativi e di mantenimento delle professionalità acquisite".

"La politica degli annunci da parte del centrodestra ora sta manifestando tutta la sua pochezza - continuano -. L’aeroporto di Torino attrae sempre meno vettori e anche la tanto sbandierata ferrovia, riaperta poco più di un anno fa, continua a registrare corse soppresse o ritardi costanti. Nel recente Bilancio appena approvato in aula la maggioranza ha dimostrato, ancora una volta, di non avere a cuore i problemi reali del Piemonte. Diciamo basta alle parole, ora devono seguire i fatti: la Regione investa seriamente sui trasporti e sulla sicurezza e chieda un impegno concreto al Governo, visto che il colore politico è lo stesso, per risolvere il problema".