Da Stephen Amidon a Giovanna Mezzogiorno: gli ospiti della settimana al Circolo dei lettori

Da Valentina Arru, passando per Giovanna Mezzogiorno, fino a Licia Missori. Il programma della settimana al Circolo, giorno per giorno fino all'8 marzo.

lunedì 3 marzo h 18

Tutti i segreti per una comunicazione verbale efficace

Valentina Arru

La voce è il tuo superpotere (Cairo)

con Sax Nicosia

Utilizzando tecniche immediate ed esercizi semplici si può imparare a usare la voce in modo consapevole. Si diventa in grado di mantenere l’attenzione, persuadere, convincere e sconfiggere le insicurezze.

Un diario di guerra e resistenza

Franco Debenedetti

Due lingue, due vite (Marsilio Arte)

con Luciano Violante, Assia Neumann Dayan, Piergiorgio Odifreddi e Luca Ricolfi

Nel 1943 l’autore e il fratello Carlo fuggono in Svizzera e documentano la loro vita durante l’occupazione tedesca. Grazie a ricordi, testimonianze e riflessioni del passato uniti ad annotazioni di oggi, la memoria privata si trasforma in una potente denuncia contro l'orrore del regime.

Il coraggio di cambiare nasce sempre da una forma altissima di amore

Martina Pucciarelli

Il Dio che hai scelto per me (HarperCollins)

con Elena Masuelli

Alessandra cresce tra i Testimoni di Geova, sempre sottomessa alle regole della sua fede. Quando diventa madre, sente il bisogno di libertà e decide di allontanarsi dalla comunità. Un percorso doloroso di riscoperta e coraggio, nato dall'amore per i figli, ne stravolge il destino.

Nell’ambito di Ho lasciato che fossi

lunedì 3 marzo h 21

Esperienze e immaginari di una grande alpinista del Novecento

Intervista a Catherine Destivelle

con Fiammetta Balestracci

Destivelle ha segnato la storia dell’alpinismo femminile del Novecento, realizzando imprese ritenute prima impensabili. A lei si devono la prima salita femminile di una via d’arrampicata di difficoltà 8a+, le prime solitarie femminili invernali e le indimenticabili ascensioni free solo.

in collaborazione con Museo Nazionale della Montagna e Biblioteca Nazionale CAI

Nell’ambito di In Cordata e LIbreria La Montagna

martedì 4 marzo h 18

Gli innocenti non siano liberi solo di soccombere

Titti Marrone

Primmammore (Feltrinelli)

con Elisabetta Terigi

In un palazzo di periferia a Napoli, una bambina muore in circostanze misteriose. La maestra Costanza e il figlio Marco indagando scoprono verità scomode. Vengono fuori ricordi di vita e di lotte sociali e interrogativi sul male che si nasconde dietro le porte chiuse.

martedì 4 marzo h 18.30

Brevi storie per colmare la distanza

Marco Bonini

Se mi manchi è più bello (Ribalta edizioni)

con Giovanna Mezzogiorno e Franca Cassine

Tra Lucrezia e suo marito, è lui ad avere più tempo da dedicare alla famiglia e a occuparsi di Marta, la loro bambina. Ma la lontananza fisica non impedisce a Lucrezia di essere presente e attenta, perché l'amore può nutrirsi nell'assenza, se coltivato con piccoli gesti.

mercoledì 5 marzo h 18

I Mercoledì di MicroMega

Se il negazionismo climatico arriva alla Casa Bianca

con Sofia Belardinelli, Francesco Suman e Cinzia Sciuto

Negazionismo climatico, fake news, attacchi alla comunità scientifica: l’era Trump rischia di segnare uno spartiacque nel rapporto tra politica e scienza. Analizziamo il ruolo del giornalismo scientifico, il rapporto tra potere e ricerca scientifica e il rischio di arretramento dell'UE nelle politiche ambientali.

mercoledì 5 marzo h 18

La memoria nelle parole

Tiziano Colombi

Dialogo con Marguerite Yourcenar (Les Flaneurs Edizioni)

con Dario Voltolini

Dentro la mente e l’anima di una delle figure più eclettiche della letteratura del Novecento: da Villa Adriana a Parigi, da Grace Frick agli ultimi giorni di vita, questo è un viaggio affascinante alla ricerca del vero significato della scrittura e della vera essenza di una donna conosciuta solo attraverso le sue opere letterarie.

mercoledì 5 marzo h 21

Il racconto di un piccolo grande mondo

Erica Cassano

La grande sete (Garzanti)

con Elena Varvello

Anna ha sete, come tutta la città, da settimane. C’è chi li chiama i giorni della Grande Sete, chi le ricorda come le Quattro Giornate di Napoli. È il 1943 e l’acqua manca ovunque, tranne che nella casa in cui Anna vive con la famiglia. Ma quella che lei sente è diversa: è una sete di vita e di un futuro di riscatto.

giovedì 6 marzo h 18

Analisi del presente

Adriana Cavarero

Olivia Guaraldo

Donna si nasce (e qualche volta lo si diventa) (Mondadori)

con Valentina Pazè

Davvero la liberazione femminile può avvenire solo attraverso la cancellazione della differenza sessuale? Le filosofe analizzano argomenti controversi, criticando il dibattito polarizzato e difendendo la libertà di rappresentare la donna come forza generativa, contro la cultura patriarcale.

nell’ambito di Ho lasciato che fossi

giovedì 6 marzo h 18.30

I personaggi maschili nella letteratura italiana

Francesco Piccolo

Son qui: m’ammazzi (Einaudi)

con Annalena Benini

Lo scrittore rilegge tredici capolavori che, con i loro protagonisti, sono entrati nelle nostre vite e hanno segnato in maniera indelebile l’immaginario, contribuendo a legittimare il mito della maschilità e la cultura virile - come il giovane scolaro Rinieri di Boccaccio, Zeno di Svevo, l’Innominato di Manzoni, il Principe di Salina di Tomasi di Lampedusa, ‘Ntoni di Verga, l’Antonio di Brancati, il Milton di Fenoglio e altri maschi, tutti sempre uguali a sé stessi, vigliacchi e furiosi. Chi siamo ha a che fare con la famiglia, l’educazione, il mondo dove si cresce, ma anche con i libri che abbiamo letto.

giovedì 6 marzo h 21

Storie di donne diverse

Rita Pavone

Gemma e le altre (La nave di Teseo)

con Elena D’Ambrogio Navone

Il libro nasce a partire da un concept album di 35 anni fa, i cui brani raccontano l’universo femminile, in tutte le sfumature e accezioni, compresa quella degli amori diversi. Recensito magnificamente da molti critici, per i suoi temi subì una voluta indifferenza da parte di radio e TV. Oggi riemerge con una grande e inaspettata forza.

venerdì 7 marzo h 18

Il ventennio dell’Antistato

Giuliano Turone

Crimini inconfessabili (FuoriScena)

con Gian Mario Gillio, interviene Giancarlo Caselli

L’autore, giudice istruttore a Milano negli anni della P2, attraversa i fatti del ventennio 1973-93 partendo dalla certezza che il nostro è stato un Paese a sovranità limitata, per colpa di una strategia della tensione di matrice atlantica che ha operato con il potere occulto della loggia massonica e la complicità delle mafie e dell’estremismo di destra.

venerdì 7 marzo h 18

Per lo sviluppo dell'area metropolitana torinese

Giorgio Donna

Luca Davico

Capitale Umano (Osservatorio21)

con Massimo Di Braccio, Laura Morgagni e Giacomo Pellicciaro, modera Francesco Antonioli

Grazie alla vitalità di atenei e accademie, alla qualità della formazione professionale, al fervore innovativo di startup e incubatori d'impresa, la "coltivazione" di capitale umano può diventare una vocazione identitaria del territorio torinese. Perché questo accada numerosi sono gli attori da chiamare in causa e le iniziative da mettere in piedi.

a cura di Osservatorio21

venerdì 7 marzo h 18

Il diritto alla normalità per i bambini affetti da MRC

Bruno Damini

Il mondo dei Fagioli Ribelli (Minerva)

con Bruno Gianoglio, Licia Peruzzi, Andrea Pasini

La testimonianza di due giovani trapiantati renali introduce alla conoscenza della Malattia Renale Cronica (MRC), che colpisce 30mila bambini in Italia e oltre 4 milioni di adulti per i quali l'educazione alimentare fa parte della terapia e della prevenzione. Fagioli Ribelli è un progetto di Educazione Terapeutica all'Alimentazione.

in collaborazione con Associazione Infanzia Nefropatica

venerdì 7 marzo h 18.30

Booklab Strega europeo

BookLab è il progetto firmato Dynamis che mira alla costruzione di un dialogo tra letteratura italiana e letteratura europea attraverso le voci di autori, traduttori, editori, fino ai lettori, intesi come i veri protagonisti dell’evento. La 4. edizione è dedicata ai libri finalisti del Premio Strega Europeo 2024.

>> L’educazione fisica di Rosario Villajos

Intervengono Federica Manzon (Guanda) e Roberta Arrigoni (traduttrice)

venerdì 7 marzo h 21

Growing up American at the end of America

lectio di Stephen Amidon

a seguire dialogo con Martino Gozzi

Gli americani della Generazione Z stanno diventando adulti in un mondo qualitativamente diverso rispetto a qualsiasi altra generazione dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Gli attacchi dell'11 settembre e la successiva farsa mortale della guerra in Iraq, il razzismo radicato e la violenza poliziesca diffusa, la disparità di ricchezza e la prospettiva che l’AI usurpi i posti di lavoro hanno creato una generazione che non possiede automaticamente la fede nella supremazia americana. L’autore di Il capitale umano e I figli del silenzio, Mondadori, ragiona sulle sfide che uno scrittore affronta quando crea personaggi giovani, a partire dal suo lavoro ed esaminando anche opere di Ottessa Moshfegh e Lisa Taddeo, programmi come Euphoria e 13 Reasons Why, podcast come Red Scare e You’re Wrong About.

in collaborazione con Scuola Holden

evento in inglese con traduzione

venerdì 7 marzo h 21

Guarire dall’idea di non essere all’altezza

Erica Badalassi

L’arte di amarsi (Mondadori)

con Gabriele Scapellato

A volte, non sentirsi all'altezza è perfettamente fisiologico. Il problema nasce quando il senso di inadeguatezza è un sottofondo costante che, per quanto possa apparire risolto, spesso resta come una patina. La psicologa invita a esplorarne le radici, a lavorare sugli schemi mentali e a intraprendere un percorso unico e irripetibile.

sabato 8 marzo h 16-17.30

Laboratorio di origami

lab per bambine e bambini 5-10 anni con Yuki Nagai

Un viaggio nell’arte degli origami per stimolare creatività e concentrazione. I bambini e le bambine scoprono origini e tecniche base, per poi realizzare modelli via via più complessi. Alla fine, ciascuno porta a casa il proprio origami e le prime basi di questa affascinante arte.

in collaborazione con NuiNui

€ 10,00 | merenda offerta da Eataly | prenotazione obbligatoria

sabato 8 marzo h 16-17.30 Barney’s

Elogio a Madre Natura

Yoga & aperitivo

con Soham Rosy

Un appuntamento di yoga con aperitivo finale (con cibi genuini e i 5 segreti di longevità della Blue Zone sarda) in cui ascoltare noi stessi e gli altri, trattenendo energia preziosa, e condividere tecniche pratiche per gestire stress e tensioni, attraverso respirazione, rilassamento e asana.

a cura di Qui e Ora Yoga

€ 25,00 | prenotazione obbligatoria

011 8904117 - 3480570986 | barney@circololettori.it

sabato 8 marzo h 17

Abracabook

Conversazione aperta sui libri

con Lorenza Ghinelli

#abracabook

La sala grande del Circolo accoglie lettori e lettrici di tutte le età, che per un’ora si dedicano soltanto a una lettura solitaria e allo stesso tempo condivisa. È Abracabook, un progetto di Scuola Holden, che riporta al Circolo i Book Party nati a Brooklyn nel maggio del 2023 dal gruppo Reading Rhythms.

Per partecipare serve solo portare un libro con sé. A conclusione della lettura, insieme alla scrittrice Lorenza Ghinelli e Abracabook, ci sarà il tempo per dirsi come è stato, raccontare qualcosa di ciò che si è letto e condividere pensieri e immaginazioni.

sabato 8 marzo h 18.30

Utero con vista

reading a partire dal libro Effequ di e con Benedetta Petroni e Domitilla Pirro, con Giulia Muscatelli

Le autrici danno voce alle storie e alle riflessioni che hanno guidato la scrittura del saggio narrativo sulla salute riproduttiva femminile in un reading, un momento di incontro e anticipazione, per cominciare a riportare alla luce temi che non sanno più restare nell’ombra. Il libro non è ancora nelle mani di chi lo aspetta, ma le sue parole esistono già.

sabato 8 marzo h 21

VIDEO GAMES & LOVE. La nascita della ludomusicologia

Licia Missori

Musica per videogiochi (Dedalo)

con Jacopo Conti

Concerto al pianoforte e presentazione del libro Musica per videogiochi: una nuova e appassionante conversazione sul potere della musica, che ci connette ad infinite dimensioni, dai videogiochi alla nostra storia, fantasia e anima.