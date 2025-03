A Beinasco Protezione civile, ecovolontari e Polizia locale in campo contro i rifiuti abbandonati

Una sorta di adunata, di 'chiamata alle armi' pacifica, per ripulire la città dai rifiuti ingombranti. Nei giorni scorsi a Beinasco gli uomini della Protezione civile, insieme a ecovolontari, Polizia locale e ad alcuni consiglieri comunali, sono scesi in campo per ripulire una parte della città.

Dai mobili alla casette di gioco

E' stato portato via di tutto: vecchi mobili abbandonati, tavoli, sedie, bottiglie, una casetta da gioco per bambini, oltre a spazzatura di ogni genere: alla fine tutto è stato smaltito in modo regolare, ripulendo in questo modo le vicinanze di strada Borgaretto.

Il grazie della Protezione civile

La Protezione civile ha voluto ringraziare tutti coloro che "insieme a noi si sono sporcati le mani in prima persona", dimostrando come ognuno può fare la propria parte per rendere migliore la città in cui vive.