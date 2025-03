Residenza per gli over 60 a Rivoli, prosegue la riqualificazione di Villa Mater

Prosegue il percorso di Ufficio Pio e Compagnia di San Paolo per dare nuova vita alla storica Villa Mater di Rivoli, destinata a diventare una residenza per la "longevità attiva", non un Rsa.

Il confronto

L'11 marzo gli enti del Terzo Settore sono invitati ad un momento di ascolto e confronto sulla nuova struttura in fase di realizzazione nel quartiere Borgonuovo.

L’evento nasce per raccogliere suggerimenti e proposte sulla futura gestione della caffetteria, della sala polivalente e della foresteria. Servizi essenziali per rendere la residenza un luogo di comunità.

L’appuntamento è martedì 11 marzo 2025 alle 13:30 presso lo Spazio Incontri della Fondazione Ufficio Pio, in Piazza Bernini 5, Torino. Sono invitati a partecipare i rappresentanti legali degli Enti del Terzo Settore o loro delegati (max 2 per Ente).

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link di Eventbrite (</wbr>biglietti-il-punto-di-vista-<wbr></wbr>degli-ets-sul-progetto-<wbr></wbr>abitare-villa-mater-<wbr></wbr>1251080498449?aff=<wbr></wbr>oddtdtcreator - external-link-new-window>clicca qui).

La storia

Nel giugno 2023 era stata lanciata la call per ridare nuova vita a Villa Mater, storica villa ottocentesca nel quartiere Borgonuovo. Destinata all'accoglienza negli anni Trenta con le suore di San Vincenzo, nel 1977 viene donata a Compagnia di San Paolo. Chiusa ed disuso dal 2012, l'obiettivo della riqualificazione è sperimentare una soluzione abitativa innovativa per la fascia over 60.