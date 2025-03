Incontri, grandi cantieri e giornate aperte: il Centro Restauro La Venaria Reale festeggia 20 anni

Nato il 21 marzo 2005, il CCR - Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale è uno dei principali poli del restauro in Italia e riferimento indiscusso nel panorama internazionale.

In occasione del 20esimo compleanno, per raccontare l’importanza del Centro e il suo ruolo nell’evoluzione del settore, ha voluto organizzare un interessante calendario di attività, che ha inizio a marzo, in concomitanza con la data dell’anniversario.

Dal 17 al 21 marzo 2025 avrà luogo una rassegna di incontri dedicata al valore del restauro dal titolo “Conservazione, ricerca e innovazione”, una rassegna nata per fare un bilancio dello stato dell’arte, dei risultati raggiunti fino ad oggi ma soprattutto per confrontarsi sulle sfide future. Gli incontri vedono la partecipazione dei più importanti protagonisti della conservazione e del restauro nel mondo, sia attraverso approfondimenti disciplinari specifici, sia con appuntamenti dedicati ad un pubblico più ampio, per raccontare l’unicità del lavoro che si svolge al Centro e le tante professionalità che “in équipe” contribuiscono a renderlo un’eccellenza a livello internazionale. Avranno luogo nella sede del CCR (Via XX Settembre 18, Venaria Reale - Torino) e verteranno sui grandi pilastri su cui si basa l’operato del Centro: dalla formazione, al restauro dell’arte contemporanea, dalla cooperazione internazionale come strumento per programmi di capacity building, ai grandi cantieri interdisciplinari del restauro, dalla conservazione preventiva e programmata, al restauro dell’antico, alla conservazione degli arredi lignei e delle arti decorative e alla ricerca scientifica applicata.

Nell’ottica più prettamente divulgativa, martedì 18 marzo e giovedì 20 marzo alle ore 18.00 si terranno due incontri aperti al pubblico dedicati a due grandi cantieri esemplari in cui si parlerà rispettivamente del complesso restauro di Notre-Dame di Parigi dopo il grave incendio del 19 aprile 2019; e della famosa “Ronda di Notte” di Rembrandt, opera del Rijksmuseum di Amsterdam, esempio di come il confronto interdisciplinare sia motore trainante nei musei e nei centri di conservazione.

Programma: https://www.centrorestaurovenaria.it/eventi/conservazione-ricerca-innovazione/

Invece nei giorni di sabato e domenica 22 e 23 marzo il CCR sarà aperto ai visitatori e sarà possibile esplorare i laboratori, accompagnati dagli storici dell’arte, restauratori e scienziati del Centro, andando oltre le porte del nuovo Ristoro delle Arti, il centro visitatori inaugurato lo scorso settembre 2024.

Nello stesso fine settimana, la città di Venaria si animerà grazie anche alla grande festa dedicata alla fioritura dei ciliegi nei giardini della Reggia di Venaria “All’ombra dei ciliegi in fiore”, (per info e biglietti: www.lavenaria.it).

Tra i relatori degli incontri, il Comitato Scientifico Internazionale del Centro, composto da: Corrado Azzollini, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e Direttore Scientifico della Fondazione CCR; Francesca Casadio, Co-Direttore del Centro per gli studi scientifici sulle arti della Northwestern University - Art Institute of Chicago; Mireille Klein, Responsabile del Dipartimento di restauro C2RMF - Ministero della Cultura e della Comunicazione francese; Marco Leona, David H. Koch Scientist in charge of the department of scientific research Metropolitan Museum of Art, New York; Valerie Magar, Manager Unità Programmi ICCROM; Joanna Norman, Director Victoria & Albert Research Institute and National Art Library, London; Massimo Osanna, Direttore Generale Musei, Ministero della Cultura, Roma.

Le celebrazioni proseguiranno in maggio con la partecipazione all'interno del Salone Internazionale del Libro di Torino (15-19 maggio 2025) attraverso incontri diffusi con esperti che affronteranno tematiche diverse, da progetti di conservazione urbana a percorsi di educazione e formazione sulla cultura del restauro.

A fine giugno avrà luogo lo “Young Professionals Forum”, appuntamento di condivisione e scambio nato per stimolare a livello internazionale sinergie tra professionisti, in particolar modo giovani che qui hanno la possibilità di presentare le proprie ricerche e di confrontarsi con nomi già affermati nel campo. Al Forum, come case history di successo, verranno inoltre invitati i Laureati del corso di laurea che stanno svolgendo attività internazionali presso importanti realtà museali. Per il CCR, nato nel 2005 con figure under 30, i giovani di oggi devono essere i primi ambasciatori della sua attività.

Le celebrazioni si concluderanno in dicembre con l’importante Convegno dedicato a Pinin Brambilla Barcilon, in occasione del Centenario dalla sua nascita. Nota in tutto il mondo per i restauri dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci e di altri capolavori dell’arte italiana, Pinin Brambilla è stata la prima direttrice dei laboratori di restauro del Centro e il suo archivio con la documentazione prodotta durante gli anni di attività, riordinato e digitalizzato, è oggi conservato al CCR e fruibile da tutti.