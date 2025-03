Teatro, la Piccola Compagnia del Giglio porta in scena "Un giorno come gli altri"

Siamo noi gli autori della nostra storia? O forse siamo soltanto personaggi nati dalla mente di uno scrittore che sta altrove e che decide (con troppa leggerezza) il nostro destino? E' la domanda che sarà costretta a porsi Maria, la protagonista di "Un giorno come gli altri", la commedia grottesca, spumeggiante ma anche riflessiva scritta da Stefania De Ruvo, che la Piccola Compagnia del Giglio porterà in scena sabato 8 marzo.

Si tratta di uno di quei testi scritti apposta per far ridere, ma che vogliono anche lanciare un messaggio esistenziale: siamo davvero protagonisti delle nostre vite?

Dopo il debutto di un anno fa al teatro Dravelli, e la replica sold out di maggio al teatro San Matteo, sempre a Moncalieri, lo spettacolo arriva adesso a Torino città, che l'aveva già ospitato in occasione di una prova aperta a Cascina Roccafranca: l'appuntamento questa volta è al Teatro SGB Cottolengo di Via Luini 90.

In scena Arianna Baratelli, Paola Amerio detta "Paolamerio", Marco Moz, Marco Della Ferrera e Gabriella Alpini, che firma anche la regia.

"Un giorno come gli altri"

Teatro SGB Cottolengo, via Luini 90

Sabato 8 marzo ore 21

Costo del biglietto: 10-8 euro

www.piccolacompagniadelgiglio.it

Prenotazioni (vivamente consigliate): tel. 0113552395 - mail info@piccolacompagniadelgiglio.it