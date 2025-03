Beni comuni, a Chivasso apre la nuova area giochi di via Montegrappa

Un’area giochi completamente inclusiva e accessibile realizzata su piastra in gomma antitrauma posata e decorata in opera, con attrezzature ludiche in acciaio e materiali riciclati con pannelli al 70% in fibra di legno e il 30% in resina termoindurente.

È lo spazio di via Montegrappa che il sindaco Claudio Castello ha inaugurato nella mattina di oggi, venerdì 7 marzo, con gli assessori all’Ambiente e Beni Comuni Fabrizio Debernardi e allo Sport e Cultura Gianluca Vitale, i consiglieri comunali Veronica Davico e Giovanni Scinica, il Settore Governo del Territorio ed i cittadini della zona.

Nell’ambito del progetto “Beni Comuni”, il parco giochi nasce proprio dalla proposta dei cittadini residenti nel quartiere, che hanno siglato con il Comune di Chivasso un patto di collaborazione all’interno del quale sono previste, tra l'altro, la cura e l'irrigazione delle piante donate nel 2023 da privati cittadini. L’ente di piazza Dalla Chiesa ha inoltre dotato l'area di un punto idrico e di una fontanella dedicata, di panchine e cestino portarifiuti.

A breve, saranno piantumati altri alberi ed una siepe perimetrale, saranno posti dissuasori e portabici e verrà predisposta la tracciatura di spazio dedicato al parcheggio per persone con disabilità.