A Vinovo apre uno sportello pubblico per il lavoro

Da lunedì 10 marzo le persone e le aziende del territorio di Vinovo e dei comuni limitrofi potranno usufruire di uno sportello pubblico per il lavoro. Lo mette a disposizione il Comune di Vinovo, grazie alla collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro, l’ente strumentale di Regione Piemonte per le politiche attive del lavoro.

Lo sportello si trova nei locali della biblioteca civica, in via San Bartolomeo 40.

L’iniziativa, frutto di un accordo fra Comune di Vinovo e Agenzia Piemonte Lavoro, nasce con l’obiettivo condiviso di rispondere con ancora maggiore capillarità ai bisogni occupazionali delle comunità e alle richieste di personale da parte del tessuto economico locale. Lo sportello offrirà infatti un’articolata proposta di servizi gratuiti. Fra questi, la possibilità di consultare le opportunità professionali del territorio, essere accompagnati nella ricerca attiva di un’occupazione o del percorso di orientamento professionale più adatto, con modalità specifiche per le persone con disabilità, ottenere certificati o attestazioni, chiedere consulenza per mettersi in proprio.

"L’apertura dello sportello pubblico per il lavoro a Vinovo rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di rafforzamento delle politiche attive del lavoro sul territorio - commenta Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro, Istruzione e Merito della Regione Piemonte -. Rendiamo ancora più capillare l’accesso ai servizi per cittadini e imprese, fornendo strumenti concreti per favorire l’occupazione e sostenere il tessuto economico locale. Questa iniziativa conferma il nostro impegno nel creare opportunità di lavoro e nel valorizzare le competenze: la crescita e il benessere del nostro territorio e della nostra nazione passano da azioni come questa, che mettono al centro il lavoro come leva di sviluppo e dignità per tutti".