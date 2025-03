Caos alle Vallette, evade durante il permesso premio, si costituisce e picchia i poliziotti

Ennesima violenta aggressione al carcere di Torino: a denunciarla è il sindacato dell'Osapp , organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria. Questa notte, poco prima delle due, un detenuto straniero, precedentemente evaso durante un permesso premio (durante il quale si era recato a visitare la madre), si è costituito. All’arrivo, il detenuto si presentava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In modo improvviso e violento, ha aggredito il personale di servizio al casellario, colpendolo con calci e pugni.

Fortunatamente, quattro poliziotti presenti sul posto sono intervenuti tempestivamente per bloccare l’aggressore, ma il detenuto ha colpito con violenza anche loro. I colleghi feriti sono stati immediatamente accompagnati al pronto soccorso dell’Ospedale Martini di Torino, dove sono stati dimessi con prognosi di sette giorni per due di loro, mentre gli altri tre sono stati trattenuti in osservazione.