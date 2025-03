Addio alla chicane di Frossasco? Comune e Città Metropolitana valutano una rotatoria su via Bivio

Potrebbe essere cancellata dopo pochi anni la chicane sul rettilineo di Frossasco lungo via Bivio. Realizzata sotto l’Amministrazione Comba nel 2019 per moderare la velocità dei veicoli, è stata da subito oggetto di polemiche. E non sono mancati comunque incidenti.

“Quel rettilineo è pericoloso, non c’è dubbio, ma con la chicane sono comunque stati diversi gli incidenti, per fortuna mai gravi” osserva la vicesindaco Rosanna Napoli.

L’opera era stata realizzata in accordo con Città Metropolitana, perché proprietaria della strada. A distanza di 6 anni, la nuova maggioranza tira le somme: “L’obiettivo era di ridurre velocità, ma non abbiamo ottenuto quell’effetto, anzi. Per chi si immette da via del Boschetto in particolare la situazione è pericolosa”.

Da qui l’intento di rimettere mano alla viabilità. Frossasco è stato inserito fra i Comuni che otterranno l'assistenza tecnico-specialistica della Città Metropolitana nel triennio 2025-2027 per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione di via Bivio con via Gorgassi e via del Boschetto. “Rivedremo gratuitamente quel tratto di strada con i fondi di Città Metropolitana, dovremmo avere un riscontro nel 2026. Si tratta di una zona abbastanza complicata tra incroci e fermate bus, ma la nostra ipotesi, avvalorata dagli ingegneri di Città Metropolitana, potrebbe essere quella di una rotonda” conclude la vicesindaco.