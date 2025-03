A Vinovo tutto pronto per un altro grande mercoledì di trotto

Mercoledì 12 marzo l'ippodromo di Vinovo riaprirà i battenti con una nuova riunione da sette corse con inizio poco dopo le 15. Nel programma il Premio Equinozio di Primavera, un bel centrale riservato a buoni cavalli di 5 anni e oltre.

Sei al via nei due nastri sulla distanza del doppio km e pronostico che parte doverosamente da Dubhe Prav, nonostante l’avvio solitario a 2.080 metri. Soggetto di grande qualità, l’allievo di Santo Mollo ha un solo difetto, quello di essere troppo focoso e quindi rischia di esagerare. Ma se riuscirà a stare in riga, non ci dovrebbero essere problemi. Interessante comunque la sfida con il pupillo di Francesco Di Stefano, Agrado che è reduce dopo il rientro da due belle vittorie sulle piste di Milano e Treviso, segnali incoraggianti della ritrovata forma. Terzo incomodo potrebbe essere Ciel Joyeuse con Andrea Guzzinati in una corsa bellissima nella quale in realtà tutti hanno le capacità di inserirsi.

Partenza con i nastri anche per la corsa di contorno, il Premio Rosa, riservata ai cavalli di tre anni disposti a 2.060, 2.080 e 2.100 metri. All’ultimo nastro vedremo la prima uscita italiana per Major Vedaquais, affidato a Simone Mollo, vincitore all’ultima uscita a Vincennes in corsa analoga. Al raccordo dei 2.080 invece il rientro di Gold Eagle Pi, alfiere di Fausto Barelli e Pietro Gubellini mentre in prima fila intrigano Geatriz e Gloria Italia che sembrano essere le migliori. Nella prova gentleman nuovamente il numero sette per Arnold Cup e Teresa Di Lorenzo, che dovranno vedersela soprattutto con Drake Gar e Felice Tiene.

Come sempre ingresso gratuito e libero per tutti, aperti Bar e Ristorante Hippobreak. Il trotto tornerà poi a Vinovo mercoledì 19 marzo.