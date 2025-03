Export, la spinta di Simest: “Nella crisi della Germania e dell’Europa bisogna portare le aziende piemontesi fuori dalla Ue”

Una nuova spinta per le aziende che vogliono puntare sui mercati esteri, proprio in una fase storica in cui l’export piemontese accusa la frenata dell’automotive e degli scambi con la Germania in particolare. Questo è la spinta che vuole dare l’accordo tra Regione Piemonte e Simest , società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti.

Un protocollo d’intesa per “ lo sviluppo e la promozione delle iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese piemontesi ”. “ Siamo una regione esportatrice e in questo ambito vogliamo arrivare a una complementarietà dei fondi - sottolinea l’assessore alle Attività produttive e Internazionalizzazione della Regione Piemonte, Andrea Tronzano - . Queste risorse saranno cumulabili infatti con altre è vogliamo aiutare le imprese ad affiancarsi a settori più emergenti. Speriamo che questo fondo dia una spinta alle espletazioni, unendole alle missioni che faremo nei prossimi mesi, come quella in Michigan ".

“Da 30 anni di occupiamo di internazionalizzazione delle imprese e vogliamo innovare i nostri strumenti per rendere più competitive le imprese - commenta l'amministratore delegato di Simest, la piemontese Regina Corradini D’Arienzo -. Da più di dieci anni, senza export, avremmo un Pil negativo. E adesso, con la tempesta perfetta, diventa ancora più strategico. Ma bisogna esportare fuori dall’Europa, in questo momento. Perché partner storici come Germania e altri stanno soffrendo”.

“I nostri strumenti supportano anche gli investimenti in Italia, perché per essere competitivi nel mondo bisogna far investimenti nel nostro territorio - aggiunge -. E siamo in 125 Paesi, dove abbiamo filiali che possono servire per far conoscere i mercati alle nostre aziende. I Balcani sono una grande opportunità, ma anche in Africa, dal Marocco all’Egitto, dove ci sono possibilità enormi grazie anche al Piano Mattei. E anche il Brasile ha fame dei nostri prodotti, mentre presto apriremo in India, a Nuova Delhi. Sono occasioni anche per le pmi, ma bisogna andarci insieme e non da soli”.

Quasi 46 miliardi nei primi 9 mesi del 2024