Dalla scuola al lavoro: al Cecchi Point si esplorano i mestieri del futuro

Quale scuola iniziare dopo la terza media non è mai semplice, soprattutto se non si conoscono tutte le possibilità. Per aiutare studenti e famiglie in questa scelta arriva Mestieropoli, "La primavera dei Mestieri" organizzata dagli istituti professionali di Torino, che farà conoscere ai giovani i percorsi di formazione professionale nei più piccoli dettagli.

L'iniziativa, sostenuta dalla Circoscrizione 7, si terrà il 10 e 11 aprile presso il Cecchi Point, in via Cecchi 17. Qui, oltre dodici enti di formazione professionale presenteranno ben sedici mestieri, offrendo ai ragazzi la possibilità di scoprire da vicino il mondo del lavoro. Dal tornitore al fresatore, gli studenti, accompagnati dalle loro famiglie, potranno osservare i macchinari in azione e conoscere i percorsi di studio più adatti alle loro aspirazioni.

Nel pomeriggio, per approfondire ulteriormente l’argomento, sarà possibile confrontarsi direttamente con i docenti. Gli insegnanti illustreranno nel dettaglio le diverse opzioni formative, come il percorso triennale di specializzazione professionale o la possibilità di proseguire gli studi fino al quarto e quinto anno.

"Quando si pensa alla terza media, tra studenti e famiglie, l'istruzione professionale non è molto pubblicizzata e si opta spesso per i calssici percorsi scolastici–ha spiegato il Responsabile Eventi del Cfp di Valdocco, Antonino Gentile–. Ma le qualifiche professionali sono allo stesso livello delle scuole superiori. Anche se con soli tre anni di corso, i ragazzi dopo tante battaglie sono considerati al pari degli altri studenti. Infatti, questa formazione, soddisfa tra il 7 e il 10% dei giovani che escono dalle scuole medie. Non sono ancora numeri alti, ma questa iniziativa vuole portare, anche attraverso le istituzioni, nelle piazze delle città i mestieri per farli conoscere a tutti".

"Gli enti di formazione, specialmente in questi mesi, ci hanno pervaso con il loro entusiasmo perché credono molto nel lavoro che svolgono– ha commentato il presidente della Circoscrizione 7, Gianluca Deri–. I giovani hanno curriculum e interessi diversi tra loro, ma noi vogliamo dare loro l'opportunità di conoscere gli aspetti positivi e entusiasmanti dei mestieri artigianali o industriali. Cecchi Point sarà il luogo ideale per accogliere le scuole invitate a partecipare, la Circoscrizione sarà presente perché tutti insieme vogliamo far conoscere il futuro ai ragazzi".