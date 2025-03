Incontro fra Thomas Schael e il Questore di Torino Paolo Sirna

Il nuovo Commissario della Città della Salute e della Scienza Thomas Schael ha incontrato il Questore di Torino Paolo Sirna. Si è trattato di una proficua chiacchierata. Un particolare focus è stato dedicato al sempre più attuale tema della violenza nei confronti degli operatori sanitari, soprattutto nei Pronto soccorso.

Il Questore si è reso disponibile alla massima collaborazione per combattere le situazioni di questo tipo. A seguire Schael ha fatto un excursus delle proprie esperienze di una lunga carriera in sanità, soprattutto quando più volte è stato nominato Commissario nelle regioni del sud Italia per affrontare e risolvere situazioni complicate o quasi compromesse. In particolare hanno ricordato una comune esperienza a Catanzaro.

Si è poi passati ad analizzare il presente e quello che potrebbe essere il futuro della Città della Salute e della Scienza. Fin da subito c'è stata identità di vedute tra i due, ma soprattutto la disponibilità alla massima collaborazione per qualsiasi evenienza in ottica futura.