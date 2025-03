A Collegno una camminata per aiutare la salute dei reni

La malattia renale cronica colpisce circa 850 milioni di persone nel mondo, oltre 5 milioni in Italia. Se non diagnosticata e non trattata tempestivamente, può progredire fino all’insufficienza renale, portando a gravi complicazioni e a mortalità precoce. Si prevede che entro il 2040 diventerà la quinta causa principale di riduzione dell’aspettativa di vita. Sono quindi urgenti strategie globali di salute pubblica per combattere le malattie renali.

La malattia renale generalmente evolve silenziosamente e quindi è più difficile da evidenziare.

In occasione della Giornata Mondiale del Rene 2025, che richiama l’attenzione sulla necessità di prevenzione sulla salute dei reni, la Nefrologia dell’AslTo3, diretta da Giuliana Tognarelli, organizza per venerdì 14 marzo la tradizionale Camminata per la salute dei Reni, a Collegno, sotto i portici della Certosa, dalle ore 12 alle 13.30, con ritrovo davanti all’Aula Grande della Certosa di Collegno in via Martiri XXX Aprile 30. Partecipano tra gli altri Giovanni La Valle, Direttore generale dell’AslTo3, Eva Anselmo, Direttore sanitario, e Alessandro Errigo, Sindaco di Rivoli.

Seguirà un incontro divulgativo al quale parteciperanno rappresentanti ANED, Associazione nazionale emodializzati, pazienti, personale medico e infermieristico, medico sportivo, e i dietisti. L’incontro ha l'obiettivo di sensibilizzare i pazienti e la popolazione ad adottare sani stili di vita, ponendo particolare attenzione a una sana alimentazione e a una regolare attività fisica.

Lo slogan scelto per la campagna internazionale della GMR 2025 è: Promuovere la diagnosi precoce per proteggere la salute dei reni.

“La malattia renale si può vincere - sottolinea Giovanni La Valle, Direttore generale dell’Aslto3 - anche se l’attuale dato storico racconta una realtà grave. La prevalenza delle malattie renali è veramente allarmante, anche a causa di errati stili di vita che presentano il conto in età avanzata o come conseguenza del diabete e di patologie cardio-vascolari. Iniziative come quella di oggi, organizzata dalla nostra Nefrologia, sono fondamentali per diffondere una corretta cultura della salute a partire dalle abitudini quotidiane”.

A questa iniziativa di divulgazione si aggiunge un evento formativo rivolto al personale sanitario ospedaliero e territoriale organizzato dalla Nefrologia e Dialisi dell’AslTo3 dal titolo Gestione del paziente nel percorso della malattia renale: elementi di base di IRA/IRC, trattamenti dialitici correlati, trapianto renale ed elementi di onconefrologia. Scopo del corso, offrire una corretta conoscenza della patologia renale, delle relative terapie e aiutare a comprendere come la corretta gestione dal punto di vista clinico e farmacologico del paziente con malattia renale possa avere un notevole impatto socio-economico sul sistema sanitario, con particolare attenzione all'importanza della corretta comunicazione ed informazione verso il paziente. Il corso si terrà a partire dal 19/03/2025 presso L'Ospedale di Rivoli.