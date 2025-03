Insediamenti abusivi, baby gang e bivacchi: ora Mirafiori dice basta

Più sicurezza e meno degrado a Mirafiori Nord. E’ il tema della manifestazione pacifica (e apolitica) che si terrà sabato 15 marzo, dalle 10, in piazza San Giovanni XXIII. A organizzarla il comitato Sanremo 2025 che nell’occasione sta raccogliendo anche le firme da presentare al Consiglio Comunale.

Tanti gli argomenti di cui si dibatte da tempo nel quartiere: gli insediamenti abusivi dei nomadi, la bocciofila abbandonata “Pensionati e amici” di corso Siracusa, il distributore h24 di via Carlo Del Prete, il bivacco e le baby gang. I residenti, accompagnati da uno striscione, sfileranno per le vie del quartiere toccando i punti nevralgici.

Basta camper

Uno dei primi punti all’ordine del giorno riguarda le occupazioni illegali nel piazzale davanti alla parrocchia del Redentore. Da giorni si trovano dai quattro ai cinque camper appartenenti a famiglie nomadi. Le stesse che avevano trovato casa in via Rignon, fronte Caio Mario, e nel cortile delle popolari di corso Tazzoli. Recentemente sono comparse anche alcune auto vandalizzate. Una situazione davvero destabilizzante.

La bocciofila

La “Pensionati e amici” è diventata il simbolo del degrado. Un tempo cuore pulsante del quartiere Mirafiori, è stata chiusa nel giugno del 2021 e oggi si trova in uno stato di degrado senza precedenti. Occupata, poi sgomberata dopo un incendio e oggi in attesa delle proposte di rilancio. Con controsoffitti smontati, tracce di abusivismo e atti vandalici. La Circoscrizione 2, più volte, ha spiegato che sarà attivo un patto di collaborazione sulla piazza e sul giardino.

Distributori e bivacchi

In via Carlo Del Prete un distributore h24 è finito nel mirino dei cittadini che lo definiscono come “un punto di ritrovo isolato, fonte di disturbo molesto nelle ore notturne”. Mentre nella vicina via Sanremo la tranquillità dei residenti è compromessa, spesso e volentieri, da persone che bivaccano nei pressi dell’incrocio. Disturbando la quiete pubblica. Resta poi l’argomento baby gang. “Giovani senza controllo - si legge nel volantino distribuito per le vie del quartiere - che minacciano la sicurezza di tutti, danneggiando i beni comuni”.

Le richieste

Quattro, almeno, sono le richieste dei cittadini. Intanto l’installazione di telecamere e un presidio fisso di forze dell’ordine nell’area interessata, per prevenire reati e garantire più sicurezza. Poi l’allontanamento degli abusivi e la chiusura, alle ore 22, del distributore automatico e del minimarket. In ultimo la riqualificazione della bocciofila abbandonata su cui il centro civico, come detto, sta lavorando.

"I nostri problemi"

"Nel quartiere sono parecchi anni che abbiamo problemi con le famiglie rom, specialmente vicino alla chiesa del redentore, che ormai si stanno impadronendo degli spazi pubblici creando non poco degrado intorno a loro - ha spiegato Maria Rosa, una delle prime firmatarie - Per esempio questi soggetti hanno ormai occupato i parchi giochi o spazi come le ex bocciofile di quartiere. Recentemente sono stati molti i furti, sia dentro negozi e sia dentro i condomini".



"Ma non sono solo i rom il problema, infatti nelle vicinanze dei distributori di bibite, aperti 24 ore su 24, abbiamo anche problemi di schiamazzi, risse tra ubriachi e delinquenza - aggiunge la signora - Negozi come i distributori o i rivenditori di mix alimentari, la sera, diventano veri e propri ritrovi per i delinquenti".