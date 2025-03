Il grande cuore di Collegno: raccolti quasi 4 mila euro per la nuova carrozzina di Brayan

È arrivata appena in tempo per il suo compleanno: è la nuova carrozzina necessaria per gli spostamenti e le azioni quotidiane di Brayan, giovane ventitreenne collegnese affetto dalla nascita dalla distrofia muscolare di Duchenne. Purtroppo è la più grave tra le distrofie muscolari: si tratta di una patologia neuromuscolare caratterizzata da una degenerazione progressiva dei muscoli che genera debolezza muscolare diffusa.

“Abbiamo scoperto la storia di Brayan durante una delle nostre attività di trasporto, ci siamo sentiti subito coinvolti dalla storia di questo ragazzo - raccontano Salvatore Ianni, presidente dell’associazione Auser di Collegno, e il tesoriere Vito Antonio Angelillo -. Serviva una carrozzina nuova, capace di permettere un sostegno migliore per Brayan, così abbiamo deciso di iniziare una raccolta fondi sul territorio”.

Alla “chiamata” hanno risposto l’associazione Auser Insieme Collegno. Ma anche l’ASD Dancing Aurora, il circolo sociale Berlinguer, i centri di incontro Santa Maria e C’è, i centri civici Margherita Bonavero ed Ettore Sassi, il circolo Filo D’Argento, il comitato di quartiere Leumann Terracorta, l’Unitre, l’Anpi, tantissimi cittadini. E il Comune di Collegno, che ha devoluto i soldi raccolti nello scorso “Pranzo di Natale degli anziani” devolvendoli interamente a questa causa, per un totale collettivo di 3.744,46 euro.

"In un momento di difficoltà economica che sta toccando tutte le famiglie italiane, è bello assistere a un atto di generosità vero e concreto come l’acquisto della nuova carrozzina per Brayan - commenta il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Un gesto che dimostra come a Collegno nessuno resta solo: quando la solidarietà chiama, tutti rispondono con il proprio supporto. La nuova carrozzina di Brayan non è solo un ausilio per la sua mobilità, ma un simbolo della nostra forte coesione sociale. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito".

Per ammodernare del tutto la carrozzina di Brayan è emerso infine ancora un’ultima necessità di donazione, coperta dall’Asl To3 che ha aggiunto 2.784 euro mancanti. E infine l’associazione collegnese Salvadanaio Solidale, che ha messo a disposizione gli ultimi 570 euro.

A causa degli effetti della patologia di Brayan, la carrozzina serve non solo per spostarsi ma anche per i più piccoli movimenti grazie alla tecnologia di un particolare joystick.