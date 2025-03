Le pagelle si avvicinano: ecco perché l'associazione di volontariato Giglio fa partire il Doposcuola gratuito

Nuove attività di doposcuola per i più piccoli

L’organizzazione di volontariato Giglio, impegnata da anni nel supporto educativo e sociale delle famiglie torinesi, presenta una nuova iniziativa destinata ai bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado (dai 6 ai 12 anni). A partire dal 21 marzo 2025, ogni venerdì pomeriggio, i piccoli studenti avranno l'opportunità di partecipare al doposcuola gratuito che si terrà dalle 16.30 alle 18.30 presso la Sala Polivalente di Casa Giglio, in Via Cappell Verde 2, Torino.

Il servizio di doposcuola, gestito dai volontari del gruppo Volunteers, composto da studenti universitari, offrirà un supporto attento e qualificato nello svolgimento dei compiti scolastici, oltre a ripetizioni in caso di difficoltà specifiche. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di accompagnare i bambini nel loro percorso scolastico, aiutandoli a superare le difficoltà e a migliorare le proprie competenze in un ambiente stimolante e sereno.

Quando? Il doposcuola avrà inizio il 21 marzo 2025 e si terrà ogni venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30.



Dove? Presso la Sala Polivalente di Casa Giglio, in Via Cappell Verde 2, Torino.



Chi lo gestisce? Il doposcuola è gestito dai volontari del gruppo Volunteers, studenti universitari con esperienza e passione per l'insegnamento.



Costo? Il servizio è completamente gratuito, garantendo l'accesso a tutti i bambini e ragazzi che necessitano di supporto scolastico.

Durante il doposcuola, i bambini saranno seguiti con attenzione nella risoluzione dei compiti e, se necessario, potranno ricevere ripetizioni per approfondire le materie che incontrano maggiori difficoltà. Grazie alla presenza di studenti universitari qualificati, l'iniziativa rappresenta anche un’occasione di crescita educativa e di supporto a lungo termine per le famiglie.

Come iscriversi? Per partecipare, è necessario compilare il modulo di iscrizione online al seguente link: Modulo di iscrizione.

In alternativa, è possibile contattare l’organizzazione via email all'indirizzo servizi@casagiglio.org o telefonare al numero +39 348 657 6028 per maggiori informazioni.

L’iniziativa è aperta a tutte le famiglie che desiderano un aiuto pratico e qualificato per supportare i propri figli nel loro percorso scolastico, in un ambiente accogliente e stimolante