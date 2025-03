A Torino 12 mesi per annullare il matrimonio religioso: meno sì davanti a Dio

Le cause di nullità matrimoniale presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano del Piemonte non sono care, né lunghe. Il 62% avviene senza costi di avvocati: le parti godono del patrocinio gratuito e si limitano a pagare 525 euro di spese processuali per l’intero procedimento.

Non si tratta di cause lunghe: “si arriva a sentenza – spiega il vicario giudiziale don Ettore Signorile, che presiede il Tribunale - con una tempistica che nella maggior parte dei casi si attesta sotto i 12 mesi, con l’annotazione del provvedimento nel registro di matrimonio e battesimo delle parrocchie quasi sempre entro 14 mesi”.

Meno matrimoni in chiesa