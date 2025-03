Dieci icone salvate dal conflitto religioso in Siria esposte alla Fondazione OMI in Santa Pelagia

Dieci icone greco-melchite “salvate” dal recente riaccendersi delle persecuzioni di Al Qaeda in Siria. Sono esposte presso il Coro della Chiesa di Santa Pelagia alla Fondazione OMI, in occasione della mostra “Risorgimento dell’artigianato dell’icona siriana”.

Le icone, realizzate all'interno del progetto "Scuola di icone", tenutosi nel 2023 a Damasco e sostenuto dall'Assessorato alla Cooperazione Internazionale, sono state portate in Italia dalla Fondazione H.Opes allo scopo di mantenere alta l’attenzione sull’importanza di non far calare il silenzio su cosa avviene in Siria.