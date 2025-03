Alla parrocchia San Luca si parla di gestione dei rifiuti a Torino

“La gestione dei rifiuti a Torino! Quali scenari ci attendono?”. È questo il tema del tavolo organizzato dalla lista civica “La Piazza” per martedì 18 marzo.

Appuntamento alle 20.30 presso il salone della parrocchia San Luca, in via Roveda 2/8. Parteciperanno al confronto Oscar Brunasso, vicepresidente della consulta Ambiente e Verde della città di Torino, e Laura Piana, presidente dell’associazione “Rifiuti zero Piemonte”.