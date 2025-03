Collegno metto al centro delle scelte politiche il futuro del Villaggio Leumann

Il Villaggio Leumann, il villaggio operaio in pieno stile Liberty, è un tesoro culturale per tutta la Città e per tutto il Piemonte. Per questo l'Amministrazione Comunale di Collegno ha deciso di discutere in maniera partecipata gli scenari futuri di questo storico quartiere voluto tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento da Napoleone Leumann, insieme ai cittadini, le Associazioni, gli stakeholders che vivono, frequentano o abitano il Villaggio.