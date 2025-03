Dichiara il furto della patente, ma in realtà gli era stata sospesa: denunciato

Fermato ad un posto di blocco dalla Polizia locale, dichiara di essere alla guida pur senza patente perché in possesso di una (falsa) denuncia di smarrimento della licenza di guida. Peccato che in pochi istanti la verità salti fuori e per l'uomo a quel punto scatta inevitabile la denuncia.

La scoperta ad un posto di blocco

E' successo nei giorni scorsi a Moncalieri, quando ad un posto di blocco la persona al volante ha provato a trarre in inganno gli agenti con uno stratagemma che in un passato remoto poteva anche funzionare, ma adesso che tutto è informatizzato, in un amen si è scoperto che era un clamoroso falso.

La 'carta' fasulla costa una denuncia

Fermato in Borgo San Pietro, l’uomo ha mostrato la 'carta' che secondo lui attestava la sua possibilità di guidare nono stante fosse privo della patente in quanto smarrita. Manco a dirlo il terminale della pattuglia lo ha smentito in tempo zero, rivelando che la patente era stata sospesa a seguito di una grave infrazione: così è scattata la denuncia e ora per l'uomo lo stop alla guida potrebbe essere ulteriormente prorogato.