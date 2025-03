Rivoli ripensa i suoi spazi: Parco Salvemini e Biblioteca Merini al centro di un grande progetto partecipativo

Il Comune di Rivoli lancia "C'è un parco in biblioteca", un ambizioso percorso di partecipazione che darà voce ai cittadini per ripensare e valorizzare due luoghi chiave della città: il Parco Salvemini e la Biblioteca Alda Merini. Un'opportunità unica per trasformare questi spazi in aree accoglienti, dinamiche e rispondenti alle esigenze della comunità.

Il Parco Salvemini e la Biblioteca Alda Merini sono punti di riferimento per la vita culturale e sociale della città, ma oggi si apre una nuova fase: ripensare insieme il loro futuro. L'amministrazione comunale promuove un innovativo processo di co-progettazione in cui ogni cittadino potrà essere protagonista della visione del nuovo polo culturale. L'obiettivo? Ridefinire le funzioni di questi spazi, migliorare i servizi e renderli più attrattivi e accessibili per tutte le generazioni.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con Ascolto Attivo, si articolerà da marzo a giugno 2025 attraverso tre fasi chiave:

Ascolto ed esplorazione: interviste ai cittadini e incontri per raccogliere idee e bisogni;

Visioning e co-progettazione: un laboratorio creativo per immaginare il futuro di parco e biblioteca;

Action Planning: definizione di un piano concreto di intervento.

Questo percorso si fonda su principi essenziali come fiducia e rispetto reciproco, con obiettivi chiari e una partecipazione autentica di tutti gli attori coinvolti per stimolare l’immaginario e l’intelligenza collettiva e co-progettare risposte a bisogni e desideri in maniera collaborativa. L’inclusività e la valorizzazione di ogni contributo sono al centro del processo, favorendo un ambiente di ascolto, dialogo e crescita condivisa.

L’incontro di lancio è in programma per mercoledì 26 marzo alle ore 18,30 presso la Biblioteca Alda Merini.

Tutti i cittadini sono chiamati a portare il proprio contributo, attraverso incontri pubblici, laboratori di progettazione e momenti di confronto con esperti.

"Vogliamo che questi spazi diventino sempre più un punto di riferimento per la comunità, un luogo di cultura, socialità e relazioni - afferma Lidia Zanette, assessore alla Città educativa e alla promozione dell'educazione civica della Città di Rivoli. – Mettendo in circolo competenze, energie e bisogni si attiverà il protagonismo individuale e collettivo e ognuno avrà la possibilità di essere parte attiva della trasformazione".