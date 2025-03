“Il Mistero di Palazzo Madama”: un giallo comico ambientato a Torino

Venerdì 21 marzo alle 21.15, lo spazio teatrale Q77 ospiterà Il Mistero di Palazzo Madama, il nuovo spettacolo della serie Giallo Comiche del Commissario Pautasso. Una miscela di ironia, suspense e colpi di scena porterà in scena l’investigatore torinese Agenore Pautasso, interpretato da Valter Carignano, alle prese con un enigma che affonda le radici nella storia di Palazzo Madama.

Si narra che nei sotterranei dell’edificio Maria Cristina di Francia conducesse esperimenti alchemici per trasformare il piombo in oro e che tra le sue mura si celino passaggi segreti e tesori nascosti. Ma se il tesoro esistesse davvero, chi sarebbe disposto a tutto per trovarlo? Tra indagini surreali e situazioni esilaranti, il commissario Pautasso cercherà di risolvere il mistero con il suo ingegno e la sua proverbiale ironia.

Lo spettacolo, diretto da Valter Carignano, vede in scena Marina Di Paola, Roberta Wildmann, Giorgia Caponetti e Massimiliano Scelsi. Il Mistero di Palazzo Madama si rivolge a un pubblico di tutte le età, combinando il fascino del giallo classico con lo spirito della commedia all’italiana.

I biglietti costano 17 euro (ridotto 13 euro per over 70). Prenotazioni al numero 3758090195 o sul sito del teatro Q77. Per informazioni: info@qsettantasette.com.