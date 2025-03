Ad aprile apre la passerella ciclopedonale sul Rio Sappone, 8 anni dopo l'alluvione

La passerella sul rio Sappone, lungo il parco del Fioccardo, sarà pronta ad aprile. Da settimane gli operai sono al lavoro per realizzare il famoso ponticello in acciaio Corten, interrotto da otto anni per i danni provocati dall’alluvione del 2016, che dalla sponda destra del Po costeggia la città di Moncalieri. Le operazioni, per altro, si sarebbero dovute concludere un paio di anni fa ma per motivi di sicurezza si è scelto di consolidare prima le sponde del fiume nelle zone più danneggiate. Per la passerella sul Sappone, di fronte al Riverside, all'altezza del civico 506 di corso Moncalieri, oggi manca solo la rampa di raccordo. L'investimento complessivo è di circa 800mila euro di fondi ministeriali.

Tavolo con Moncalieri

Non è ancora chiaro, tuttavia, cosa succederà lato Moncalieri con la ciclabile lungo le sponde del Po. "Come Movimento 5 Stelle - spiegano i consiglieri della Circoscrizione 8, Raffaella Pasquali e Vittorio Francone -, chiediamo al Comune di Moncalieri di permettere il proseguimento della pista che oggi arriva fino alle porte di Moncalieri. Speriamo che questo possa essere argomento di discussione in un Tavolo con la Circoscrizione 2 e l'amministrazione di Nichelino". Certo, già in passato, era emerso come il tratto dall'imbarcadero di lungo Po Abellonio a piazza Panissera fosse considerato dal Comune di Moncalieri alveo di fiume e non un sentiero. Quindi non apribile al pubblico. "La situazione è stata monitorata attentamente dalla Circoscrizione 8 - precisano il presidente, Massimiliano Miano, e il coordinatore della Seconda commissione, Alberto Loi -. Anche in diversi tavoli di lavoro, dove sono state raccolte le nostre esigenze. Finalmente l'opera vede il suo termine in attesa del prolungamento verso Moncalieri con i quali dobbiamo andare a sederci a un Tavolo preposto". [La ciclabile lungo il ponte Balbis]

Gli altri interventi