Corso Vercelli, scatta l’ordinanza di rimozione per l’ex chiosco: entro l'anno verrà demolito

L' ex chiosco di corso Vercelli 483, da tempo abbandonato, verrà demolito entro l'anno . Il degrado, lo spaccio e l'inquinamento ambientale legati alla struttura rappresentavano un problema per i residenti, che da anni ne chiedevano la rimozione.

L’edificio versa in condizioni critiche: grate arrugginite lungo i marciapiedi, discariche abusive nei dintorni e all’interno, oltre a frequenti occupazioni abusive da parte di senzatetto e tossicodipendenti.

La Città ha già revocato la concessione del suolo pubblico al gestore del chiosco e la prossima settimana procederà con la revoca definitiva dello spazio. Nonostante l'avviso ricevuto, il concessionario non ha risposto, pertanto si procederà con l'ordinanza di rimozione. Se il privato non interverrà per la demolizione, i costi verranno addebitati all'ex concessionario.