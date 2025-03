Al Circolo Arci Machito, la jam session poetico-musicale "The ride of sin”

Venerdì 21 marzo ore 21:30 al Circolo Arci Machito, “The ride of sin”, la jam session poetico-musicale "The ride of sin" dedicata alle porte della percezione poetica "The doors of poetry" in occasione della Gionata Mondiale della Poesia.

La "cavalcata del peccato" sarà condotta dal poeta e performer Valerio Vigliaturo, e coinvolgerà i poeti Valeria Bianchi Mian, Giovanni Schiavone, Alice Fasano, Enrico Le Pera, Amanda Spinelli accompagnati da Adriano Polito (batteria) e Francesco Aubry (organo & piano bass) della band Men at The Doors. Si alterneranno a seguire sul palco poeti e musicisti che improvviseranno versi e note alla ricerca dell’interplay.

Il titolo della jam è tratto dalla raccolta poetica “The Black Riders and Other Lines” pubblicata nel 1895 dallo scrittore, giornalista e poeta statunitense Stephen Crane, che Ernest Hemingway e Herbert George Wells consideravano il primo scrittore moderno degli Stati Uniti.

Per info: 339.1073534