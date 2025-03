Giulia Mei, da X-Factor a Torino: il concerto il 30 marzo

Giulia Mei la cantautrice diventata virale in tutta Italia con il singolo Bandiera, presentato alle audizioni di X-Factor 2024 arriva live a Torino al Cap10100 il prossimo 30 marzo.

Il live di Giulia Mei è come la sua musica: un intreccio di immaginari sonori diversi e una contaminazione tra cantautorato, pianismo classico/barocco e musica elettronica. Per restituire questa estetica anche dal vivo, Giulia (piano, voce e synth) porterà sul palco le canzoni del nuovo disco in arrivo, con una formazione in trio particolare, composta da Luca Zeverini in arte Vezeve, giovane talento del beatboxing (loopstation e synth) e quella di Dario Marchetti, alle drums e al synth. Il live è pensato come un flusso di coscienza, una narrazione ricca anche di brani strumentali che accompagnano la strada tra una canzone e l'altra, tra uno stato d'animo e l'altro, tra il minimal e il caos più totale. Giulia racconta: «Mi piace pensare che chi partecipa a un mio concerto possa provare tutti gli stati d'animo possibili, belli o brutti, positivi o negativi che siano, non importa, purchè ci sia un contatto tra me e chi ascolta. Non vedo la mia musica come una cosa che io consegno, ma come un dialogo, un interscambio, un rapporto umano, e un rapporto è vero solo quando tutte le parti sono coinvolte.»