Competitività e competenze. I primi cento giorni della Commissione europea raccontati da Mario Nava

Un’occasione di confronto sui primi cento giorni della Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, incentrata in particolare su competitività e competenze.

A promuoverla è stata la Rappresentanza della Commissione europea per il Nord Italia, che lunedì 17 marzo ha ospitato Mario Nava, direttore generale della DG Employment and Social Affairs, per un evento di networking che ha riunito stakeholder, rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale e media a Milano.

L’alto funzionario di Bruxelles è intervenuto con un discorso sulle principali azioni intraprese durante i primi cento giorni della nuova Commissione. In particolare, Nava ha approfondito le iniziative legate al ruolo delle competenze nel mercato del lavoro europeo, presentando l’Unione delle Competenze.

Si tratta di un’iniziativa chiave della prima fase del mandato del principale organo esecutivo dell’Unione europea.

L’intento è quello di sostenere lo sviluppo del capitale umano per rafforzare la competitività dell’Ue, costruendo una solida base attraverso l’istruzione e la formazione, aiutando la libera circolazione delle persone qualificate e rafforzando la capacità di attrarre, sviluppare e trattenere talenti chiave, dall’interno della stessa Ue e in tutto il mondo.

«Sono molto soddisfatta di questo evento, che ha confermato quanto sia fondamentale creare occasioni di dialogo tra istituzioni europee e attori del territorio – osserva Claudia Colla, capo Rappresentanza della Commissione europea per il Nord Italia –. L’intervento del direttore generale Mario Nava ha offerto una panoramica concreta sulle iniziative dei primi cento giorni della nuova Commissione europea, con un focus sul ruolo strategico delle competenze per il futuro dell’Europa. È stato un piacere ritrovare tanti interlocutori con cui già collaboriamo e accogliere nuovi partecipanti: eventi come questo rafforzano il nostro impegno nel rendere l’Europa sempre più vicina al territorio».

Claudia Colla