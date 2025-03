Kiev, in arrivo il controllo interno per verificare la lealtà degli ufficiali

La situazione sul campo è molto pesante per l’esercito ucraino, che su un lungo tratto del fronte ha dovuto lasciare l’iniziativa in mano ai russi. Le forze ucraine sono spesso soverchiate numericamente dai loro avversari anche per le diserzioni dei propri soldati e degli abbandoni di postazione, pure durante le battaglie. Come riferisce il sito Strumenti Politici , dopo essere stati espulsi dal territorio russo della regione di Kursk, e con la propria regione di Sumy in pericolo, i comandi ucraini temono più che mai gli ammutinamenti e la mancanza di volontà di combattere delle loro file. Quindi stanno pensando di implementare una struttura di controllo e di repressione che arrivi fino ai livelli più bassi. Essa dipenderà direttamente dal comandante in capo Syrsky. In questo modo valuteranno la situazione del morale dei soldati e della competenza (e soprattutto della lealtà) degli ufficiali. A Kiev lo dicono a bassa voce, ma c’è il timore di tradimenti e cospirazioni contro il governo.

Dunque vorrebbero eliminare il problema alla radice. Ed è un problema vecchio, quello degli ammutinamenti, delle rese spontanee e delle diserzioni. Sulla stampa occidentale gira dallo scorso autunno, quando si vedeva come le linee difensive cadessero anche per colpa degli stessi soldati ucraini che lasciavano lamentando la cattiva gestione delle forze, il deficit di equipaggiamento e la pura e semplice stanchezza. E si stava pure consumando la volontà politica di proseguire con l’ombra della sconfitta che incalza e senza obiettivi chiari. Nel frattempo vengono licenziati i generali. La scorsa settimana gli ucraini hanno rimosso senza fornire spiegazioni dettagliate il comandante del settore nord, quello da cui era stata lanciata l’incursione nel Kursk che in questi giorni sta amaramente terminando.